Az amerikai történelem egyik valaha volt legnagyobb bírságával zárult le a Binance kriptotőzsde pere: Changpeng Zhao (CZ) cége 4,3 milliárd dolláros pénzbírságot kell majd kifizessen a megszületett egyezség fényében, mellyel egy évek óta húzódó, több amerikai állami szervet, köztük az igazságügyi minisztériumot, az árupiaci felügyeletet, a tőzsdefelügyeletet és a pénzügyminisztériumot is érintő eljárás ér majd véget.

Alaposan megégette magát a Binance, de porig nem égett, és ez a kriptopiac számára talán magát a túlélést jelentheti.

Milyen ítélet született a Binance perében?

A megállapodás érdekében mind a Binance, mind CZ bűnösnek vallotta magát minden ellene felhozott vádpontban, melyek közt szerepelt az amerikai pénzmosás elleni szabályok kijátszása és a szankciók megszegése is. A Binance 4,3 milliárdos bírságán felül a cégvezér saját zsebből 50 millió dolláros bírságot kell majd kifizessen, illetve azt is vállalnia kellett, hogy lemond a vállalat vezetéséről, és három évig semmilyen feladatot nem is lát majd el a világ legnagyobb kriptotőzsdéjénél.

A Binance azt is beismerte, nem tett eleget a terroristák, köztük a Hamász, az al-Kaida vagy éppen a palesztin Iszlám Dzsihád pénzmozgásainak követése, megelőzése vagy megakadályozása érdekében, így platformjukon keresztül a terrorizmus pénzelése is lehetségessé vált. A kriptotőzsde a vádak szerint ezenfelül több mint 1 millió tranzakciót (közel 898 millió dollár értékben) is lehetővé tett bizonyos amerikai és iráni szereplők között, megszegve ezzel az ország ellen életben lépő szankciókat.

A Binance részben az általa elkövetett bűncselekmények miatt vált a világ legnagyobb kriptotőzsdéjévé, ezért most az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb vállalati büntetését fizeti

– mondta Merrick Garland államügyész sajtóközleményében.

Az egyezség részleteinek napvilágra kerülését követően a saját tokene 5,2 százalékot zuhant, onnan azonban ismét magára talált, közel 4 százalékot erősödött az elmúlt órákban.

Keresi az irányt a Binance tokene

A Binance a profitszerzés érdekében szemet hunyt jogi kötelezettségei felett. Szándékos mulasztásai lehetővé tették, hogy a platformján keresztül pénz áramoljon terroristákhoz, kiberbűnözőkhöz és gyermekbántalmazókhoz

– tette hozzá Janet Yellen pénzügyminiszter sajtóközleményében.

Mi lesz Changpeng Zhaóval?

Az ítélet kapcsán Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója méltatta az amerikai ügyészség alaposságát, és kiemelte, felelősséget szeretne vállalni tettei következményeiért, hogy maga mögött hagyhassa életének ezen szakaszát. A 23 milliárd dolláros magánvagyonnal rendelkező üzletember elismerte, kicsit félt visszatérni az Egyesült Államokba a tárgyalás lefolytatására, mivel alapvetően Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben él, melynek nincs kiadatási egyezménye Amerikával.

A kriptoguru 50 milliós bírságán felül maximum tízévnyi börtönbüntetéssel is szembenéz,

a szakértők szerint azonban 18 hónapnál többet szinte biztosan nem fog kiszabni rá a bíró, mivel együttműködött az eljárás során, és beismerő vallomást is tett. A tárgyalásról 175 millió dolláros óvadék fejében szabadon távozhatott, arra azonban megkérték, hogy ne hagyja el az országot.

A büntetést fél éven belül biztosan nem szabják ki az egyezség alapján, cserébe viszont Zhao vállalata, hogy nem fog fellebbezni az ítélet ellen, ha 18 hónapnál rövidebb börtönbüntetésre ítélik el. A bíró ugyanakkor arra is kötelezheti majd CZ-t, hogy minden, az illegitim üzleteiből származó profitjától is megváljon büntetésre részeként – arról, hogy ezt az összeget miként állapítanák meg, egyelőre nincs konkrét információ.

Bezár a Binance?

Az amerikai igazságügy és a Binance egyezsége részeként abban is megállapodtak a felek, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéje tovább folytathatja működését, cserébe viszont vállalta, hogy jelentős lépéseket tesz az illegális tranzakciók megelőzéséért.

A Binance talpon maradása a teljes kriptopiac számára létfontosságú sikernek tekinthető: az FTX bedőlését követően ugyanis ez a platform vette át a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének szerepét, megszámlálhatatlan innovációt segítve elő a szegmensben. A Binance-en az elmúlt 24 órában közel 40 százalékkal 10,5 milliárd dollárra ugrott a lebonyolított kereskedési volumen.