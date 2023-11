Átlátható, nyilvános és egyszerű lesz a végrendeletem – árulta el Warren Buffett, a Berkshire Hathaway befektetési vállalat vezérigazgatója a cég részvényeseinek küldött hálaadási levelében. A világ jelenleg kilencedik leggazdagabb embere, a 93 éves multimilliárdos azt azért gyorsan leszögezte: kiváló egészségnek örvend, jól érzi magát, de tisztában van vele, hogy számára már minden perc ajándék.

Fotó: AFP

Buffett évtizedek óta hangoztatja, hogy élete során felhalmozott, 121 milliárd dolláros vagyonának 99 százalékát még életében jótékonysági célokra fogja adományozni, illetve halálát követően juthatnak a pénzhez a kedvezményezettek.

Ennek a nemes célnak a továbbvitelére 2010-ben létrehozott egy jótékonysági kezdeményezést is Bill és Melinda Gates-szel közösen Giving Pledge néven, melyhez azóta több tucat milliárdos, köztük Michael Bloomberg vagy éppen Mark Zuckerberg is csatlakozott és vállalta, hogy a Berkshire fejéhez hasonlóan jár majd el saját örökségét tekintve is.

Halálom után a vagyonommal való rendelkezés folyamata nyitott könyv lesz. Nem lesznek kreatívkodó trösztök vagy külföldi szervezetek, melyek elkerülhetik a nyilvánosság figyelő tekintetét, csak egy egyszerű végrendelet, amely bármikor megtekinthető lesz a lakhelyem szerinti illetékes bíróságon

– fejtette ki Buffett, aki 65 éve ugyanabban az omahai családi házban lakik, amit még 1958-ban vásárolt meg.

Buffett leveléből kiderült: három gyermekére, akik korban 65 és 70 év közt járnak, hárul majd a felelősség, hogy vagyonának eladományozásáról intézkedjenek, a hármuk egybehangzó véleménye kell majd az adományok rendeltetésének meghatározásához.

A halál – annak természetéből adódóan – sokszor teljes váratlanul éri az embert. Nagyon fontos, hogy mindenki mielőbb rendezze saját örökségének kérdését

– tette hozzá a filantróp milliárdos.

Buffett a levél kiküldésével párhuzamosan 868 millió dollárt ajánlott fel különböző jótékonysági szervezetek, köztük a néhai feleségéről elnevezett Susan Thompson Buffett Foundation számára.