Ma újabb kereskedelmi ünnepet tartanak, ennek apropóján megnéztük, hogy megéri-e külföldről beszerezni termékeket. A külföldről rendelt árucikkek után 27 százalékos általános forgalmi adót (áfa) kell fizetni a tájékoztatója szerint. A közteher fizetésének alapja az áru fuvarköltséggel növelt értéke. Az Európai Unión kívülről vásárolt termékek esetén vámot is kell fizetni, de a számítástechnikai termékek jelentős részéhez nullaszázalékos vámtétel tartozik, például okostelefonok esetén nem kell vámot fizetni.

Fotó: Shutterstock

Esetenként pluszköltségként felmerülhet még a posta által felszámított adminisztrációs (vámügyintézéssel kapcsolatos) díj is, valamint az aktuális árfolyamot is figyelembe kell venni, ahogy azt is, hogy hol váltunk a szükséges devizára, illetve milyen pénznemben fizethetünk az adott boltban. A 128 gigabájtos Goole Pixel 8 Pro 799 dollárba, vagyis jelenlegi árfolyamon 277,5 ezer forintba kerül az Amazonon és több más webshopban.

Ha ingyenes szállítással kifogunk egy ajánlatot, akkor ezután 74 925 forint áfát kell még fizetni, így összességében 352,4 ezer forintért kerülhet a kezünkbe a készülék, középárfolyamon számolva. Az okostelefon Magyarországon a legolcsóbban 374 900 forintért vásárolható meg, így

ebben az esetben több mint 20 ezer forintot spórolhatunk.

Azonban más a helyzet, ha drága a szállítás, illetve nagyon fontos, hogy hol váltunk.

Ha a pénzünk más pénznemben, például magyar forintban van, akkor az Amazon a saját valutaátváltóját fogja használni, amely valószínűleg tartalmaz egy árrést a középárfolyamon felül, plusz az árfolyam-garanciáért járó díjat. Ezt ki lehet védeni Wise- vagy Revolut-számlával, kártyával.

Összességében a külföldről történő rendelésről nem jelenthető ki, hogy minden esetben jobban megéri:

minden egyes tétel egy kisebb kutatást és alapos számítást igényel,

mivel előfordulhat, hogy a vám és az áfa miatt végül nem vagyunk előrébb, míg más esetekben több tízezres tételt lehet spórolni a közterhek megfizetése után is.

Mi a Cyber Monday?

A Cyber Monday egy kereskedelmi ünnep, amelyet mindig a fekete pénteket követő hétfőn tartanak. A dátum az évtől függően november 26. és december 2. közé esik, idén november 27-én, vagyis ma kerül sor rá. Az Egyesült Államokban a hálaadást követően ezen a napon térnek vissza először a munkahelyükre az emberek, és a számítógépeik mellett online megvásárolhatják mindazt, amiről a Black Friday során lemaradtak.

A Cyber Monday is az Egyesült Államokból származik, mostanra pedig az egész világon elterjedt, bár Magyarországon kevésbé ismert. A kifejezést az amerikai kiskereskedelmi szövetség alelnöke, Ellen Davis találta ki, és először 2005 novemberében használták egy sajtóközleményben. Néhány év alatt ez lett az egyik legfontosabb nap az online vásárlás világában.