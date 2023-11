Továbbra sem hagyta el a gyorsítósávot az AutoWallis csoport, hiszen az év első kilenc hónapjában bevétel- és nyereségágon is túlszárnyalta tavalyi egész éves teljesítményét. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett, a régió 16 országában működő vállalat árbevétele 36 százalékkal, 283 milliárd forintra nőtt, melynek már 58 százaléka származott a külföldi piacokról – közölte a cég csütörtökön.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Már idén zsebben lehetnek az AutoWallis 2025-ös stratégiai céljai

Ez a teljesítmény különösen annak fényében feltűnő, hogy eközben a csoport által lefedett országok újszemélyautó-piaca mindössze 13 százalékkal bővült, Magyarországon pedig 3,2 százalékkal zsugorodott.

A társaság ország-, márka- és tevékenységportfóliója unikális, így még a mostani kedvezőtlen gazdasági környezetben is jól tud teljesíteni

– emelte ki Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a csoport az öt évvel ezelőtti tőzsdére lépése óta töretlen, azaz válságállónak bizonyult növekedési pályán mozog, így már idén elérheti a stratégiájában csupán 2025-re kitűzött értékesítési és gazdálkodási tervszámokat, amelyeket ennél fogva a jövő év első felében meg is emelhetnek.

A pesti börze autós vállalata az első három negyedévben a szolgáltatási területen több akvizíciót is végrehajtott, megszerezte például a Net Mobilitás, a Nelson Flottalízing, és a Wallis Autómegosztó nevű cégeket is. Emellett az organikus növekedés is jelentős volt csoportnál.

A kiemelkedő területek közé tartozott – a menedzsment megítélése szerint – egyebek közt az Opel és a SsangYong márkák nagykereskedelmi értékesítésének dinamikus bővülése is.

Az AutoWallis két üzletágának árbevétele továbbra is kiegyensúlyozottan emelkedik: a nagykereskedelmi üzletág 35, míg a kiskereskedelmi 37 százalékkal növelte bevételét.

Költségfronton is állta a sarat az autós cég

A költségeken belül az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) az árbevételnél enyhén kisebb mértékben, 34 százalékkal 235,5 milliárd forintra hízott, aminek eredményeképpen az AutoWallis 16,4 százalékra javította fedezetét a bázisidőszaki 15,7 százalékról. A javulás elsősorban annak köszönhető, hogy a magas inflációs környezetben a csoport sikeres és hatékony árazási politikát tudott érvényesíteni mind az új-, mind a használtautó-beszerzés és -értékesítés területén.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 34 százalékkal bővült, míg a személyi jellegű ráfordítások 41 százalékos emelkedését elsősorban az akvizíciókhoz kapcsolódó létszámnövekedés – 121 fővel 954 főre – és a munkaerőpiaci változások nyomán szükségessé vált béremelés okozta.

A pénzügyi bevételek és ráfordítások vesztesége ugyanakkor az első fél évben 177 százalékkal, 3,4 milliárd forintra dagadt a jelentősen megemelkedett kamatok miatt.

Nagyot nőtt az EPS a vállalatnál

A növekedési stratégia megvalósítása során az AutoWallis hatékonysága is tovább növekedett, a társaság EBITDA-ja az árbevételnél is nagyobb ütemben, 38 százalékkal nőtt, elérve a 17,5 milliárd forintot, mely már most jelentősen meghaladja a 2025 egészére megcélzott 14-15,2 milliárd forintos értéket. Az EBITDA-marzs eközben 6,2 százalék volt.

Az AutoWallis 9 havi nettó eredménye 34 százalékkal, 10,2 milliárd forintra ugrott, felülmúlva az előző év hasonló időszakában kigazdálkodott 7,6 milliárd forintot.

A cég egy részvényre jutó nyeresége 32 százalékkal gyarapodott, szeptember 30-ig 22,6 forintot tett ki, miután tavaly összesen 19,3 forint volt a profit.