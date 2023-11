Carry on, forint: erősödne a magyar deviza, de a japán jen még bekavarhat Még a svájcifrank-hiteleseknél is hatalmasabbat buktak a pénzügyi válság után a jenhitelesek, de ezek emléke lassan elhalványodik. A forint árfolyama a jen és a frank ellen jó ideje már csak a Japánba és Svájcba utazóknak érdekes, most azonban nyomós okuk támadt azoknak is újra a jenre figyelni, akiknek a forint euró- vagy dollárárfolyama pénztárcába nyúló ügy.