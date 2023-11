A Wizz Air árfolyama az elmúlt hetekben megközelítette a 2020. márciusi, azaz a világjárvány tombolásakor elért mélypontját, ám annak dacára, hogy kétségkívül néhány nehézséggel szembe kell néznie a menedzsmentnek, összességében sokkal jobbnak látja a helyzetet Nagy András az Erste részvényelemzője, ezért szerinte alulértékelt a papír, ami jó lehetőséget teremt vételi pozíció felvételéhez.

Rendkívül olcsók most a Wizz Air részvényei az Erste stratégája szerint.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Június végétől csökkenő trendcsatornában esett az árfolyam, és bár ebből november elején egy rövid ideig tartó ralival kitört, ám a várakozásoknál gyengébb első féléves jelentés ismét elrontotta a hangulatot.

Technikailag vizsgálva azonban állta a sarat a részvény.

A korrekció során csak a csökkenő trendcsatorna felső élét, valamint még egy, a hó elején hagyott rést tesztelt vissza a kurzus. Ezt követően pedig ismét emelkedésnek indult, ami kedvező jelzés, és trendfordulóra utalhat.

Támogathatja az árfolyamot az olajár is

Nyár óta főként az emelkedő olajárak szorították le a Wizz Air részvények árfolyamát, a cég által kötött fedezeti ügyletek révén ugyanis ki lehet simítani a rövidtávú volatilitást, de az eszköz nem véd a tartósan magas olajár ellen, mivel csak késlelteti a költségek növekedését.

A Wizz Air a következő hat hónap üzemanyag szükségletének 70 százalékát, a következő évi szükségletnek pedig a 38 százalékát fedezte le. A pandémia alatt a társaság nem alkalmazott fedezeti politikát az üzemanyagnál a kiszámíthatatlan volumenek miatt, de 2022 júniusától már igen, és idén júniusra teljesen visszaálltak a normál, Covid előtti fedezeti politikára.

Október óta viszont mégis elvált az olaj és a részvény árfolyama egymástól. Az olaj jegyzésének csökkenésére nem reagált pozitívan a részvény kurzusa, amely már 2020-as mélypontjánál tart.

Éppen ez a szétválás lehet azonban az emelkedés egyik katalizátora, mivel jelenleg nagyon alulárazottnak tűnik a részvény ahhoz képest, amit az olajár indokolna – írja Nagy András.

Hosszútávú növekedés, rövidtávú bukkanóval

A hosszútávú növekedés és a profit alakulása szempontjából az egyik legfontosabb tényező ugyanakkor a repülőgép flotta méretének növekedése, illetve annak kihasználtsága. Ebben pedig a Wizz Air rendkívül gyors bővülést tervez a következő évekre, a 2030-as üzleti évre több, mint duplájára növelné a flotta méretét. A repülőgépek kihasználtsága ráadásul kiemelkedően magas a szektoron belül.

Nagyjából mintegy másfél évig gondot fog jelenteni a Pratt & Whitney által szállított problémás hajtóművek átvizsgálása, illetve esetleges javítása, ideiglenes kivonásuk a forgalomból. Ez az első évben 45 repülőgépet fog érinteni, így rövidtávon a növekedés korlátozottabb lehet, emiatt romolhat a társaság versenyhelyzete is.

A kieső repülőgépeket a társaság például lízing szerződések meghosszabbításával, illetve korábban használt repülők újbóli forgalomba állításával igyekszik mérsékelni.

Így azonban a tervezettnél idősebb és kisebb méretű gépekkel tud csak repülni, ami a működési költségek növekedéséhez vezet.

A pénzügyi veszteségeket csökkenti a Pratt & Whitney-vel kötött kármérséklési megállapodás, melynek részleteit üzleti titokra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra.

Olcsóbb a Wizz Air, mint a nagy vetélytárs

Az összehasonlító értékelést két szektortárs-csoportra is elvégezte az Erste, egyrészt a csak fapados légitársaságokból álló szűkebb csoportra, másrészt egy bővebb, a hagyományos légitársaságokat is magába foglaló összehasonlítást is készítettek.

A két összevetésből kiderül, hogy a Wizz Air 2024-es 6,41-es előretekintő P/E rátája – részvénykurzus/egy részvényre jutó nyereség –a fapados légitársaságok 7,2-es mediánjánál alacsonyabb, míg a vegyes csoport 6,04-es mediánjánál magasabb. Utóbbi nem meglepő, hiszen a diszkont szolgáltatókat általában magasabbra értékelik, hiszen gyorsabban nőnek és pénzügyi helyzetük is jellemzően stabilabb.

A legközelebbi versenytársához, a Ryanair 9,75-ös P/E mutatójához viszonyítva azonban hatalmas diszkonttal forog a Wizz Air. Ezt persze részben magyarázza, hogy a Ryanair Boeingekkel repül, így az Airbus visszahívásai nem érintik, vagyis egy kockázati tényezővel jobb a helyzete, de ez az Erste szerint nem indokol ekkora különbözetet.