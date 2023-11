Libikókaszerű mozgás jellemzi a feltörekvő amerikai elektromosautó-gyártók teljesítményét: a Rivian Automotive árfolyamát 4 százalékkal lökte meg a negyedéves gyorsjelentéséhez csatolt optimista forgatókönyv, míg a szaúdi tőkéből építkező Lucid Motornak a kereslet visszafogottságára hivatkozó, termeléscsökkentést kilátásba helyező kommünikéje ugyancsak 4 százalékos mozgást váltott ki a részvényárfolyamban – csak a másik irányba. Mindez jól példázza az amerikai villanyautózás fejlődési trendjét övező megosztottságot.

A Rivian R1T egy árkategóriában van a Tesla Cybertuckkal. Fotó: AFP

Az Amazon e-kereskedelmi óriás támogatását megrendelőként és tulajdonosként egyaránt élvező Rivian az elektromos kisteherautók és a városi terepjárók (eSUV) iránt tapasztalt kereslet erősödésére hivatkozva kétezer járművel 54 ezer darabosra növelte idei gyártási tervét, s ezt honorálták a befektetők az árfolyam megacélozásával.

Apadó vásárlókedv, nehézkes finanszírozás

Aprócska öröm ez abban a gazdasági környezetben, amelyet a magas kamatlábak miatt megfontoltabb vásárlókedv és az új iránti idegenkedés jellemez. Elon Musk, az amerikai villanyautó-piacot 50 százalék körüli részesedésével a markában tartó Tesla alapító-vezérigazgató október végén csatlakozott az elektromos átállás gyors sikerét egyre szkeptikusabban látó detroiti autógyártó óriásokhoz.

Mondván: maga is aggódik a költségek és a finanszírozási nehézségek növekedésének keresletapasztó hatása miatt, dacára annak, hogy a zöldautó-vásárlásokat Joe Biden elnök kezdeményezésére 4–7,5 ezer dollár közötti adókedvezménnyel támogatja az amerikai kormány – bizonyos feltételek mellett.

Musk azzal nem büszkélkedett el, hogy ő maga a sorozatos árcsökkentéseivel hiperaktív szerepet játszott abban, hogy a többieknek már ne érje meg a piacon maradni,

vagy visszafogottabb tempóra álljanak át, ezzel közvetetten elősegítve a Tesla versenyképességének megőrzését. Az üzenet célba is talált, a Ford és a General Motors is szűkített a büdzséjén, esélyt hagyva a belső égésű motorok továbbélésének. Masszív veszteséggel ugyanis nem hajlandók termelni.

A Rivian a saját útját járja

A Rivian viszont úgy döntött, hogy a 70 ezer dollárról startoló járműveik megérik az árukat, ezért nem volt hajlandó beszállni az árcsökkentési versenybe. Az élet őket igazolta. Persze aligha tehettek másként, hiszen ők a termelés felfuttatásának fázisában vannak, s egyelőre azon dolgoznak, hogy a veszteségeiket folyamatosan csökkentsék.

A jól sikerült negyedév után a Rivian csökkentette is a tőkekiadásaira és az éves veszteségére vonatkozó előrejelzését (1,1, illetve 4 milliárd dollárra), ami jó üzenet volt a Wall Streetnek.

A vállalat optimalizálta a gyártási folyamatot az Illinois állam Normal városában lévő bázisán, jobb feltételeket kérve újratárgyalta szerződéseit a beszállítóival, ennek köszönhetően tudott lefaragni a kiadásaiból – mondta a Reutersnek adott interjújában RJ Scaringe vezérigazgató.

Sokat segített, hogy a beszállítások gördülékennyé váltak, nem kellett alkatrészhiány miatt korlátozni az egyes modellek gyártását. A folyó negyedévben még leállnak egy hétre, a gyártósorok kapacitásának növeléséhez szükséges átállás miatt.

Az Amazon mellé más megrendelők is jönnek

A harmadik negyedévben 16 304 járművet gyártottak, ebből 15 564-et adtak át megrendelőiknek. Árbevételük 1,337 milliárd dollárra nőtt, üzemi szinten pedig 1,44 milliárd dolláros mínusszal zártak. Készpénzállományuk szeptember végén 7,94 milliárd dollár volt, szemben a három hónappal korábbi 9,26 milliárd dollárral.

Az egy autóra eső veszteségük folyamatosan csökken, a kereslet pedig a pickupoktól a magasabb haszonkulccsal értékesíthető SUV-k felé tolódik el. A megrendelői kör folyamatosan bővülhet, ugyanis a Rivian bumfordi elektromos csomagszállító autómodelljét az RCV-t az Amazonnal történt megállapodás értelmében innentől más vállalatok számára is elérhetővé teszik.

Az Amazonnak leszállított e-furgonok 1800 amerikai városban teljesítenek már szolgálatot. Fotó: AFP

Az Amazonnak csak az Egyesült Államokban több mint tízezer RCV-je van, ezek eddig 290 millió csomagot vittek házhoz. A Rivian RCV-ivel már Németországban is találkozhatunk. Az Amazonnak szerződésük szerint 2030-ig szállítják le a százezredik furgont. Más cégek máris élénken érdeklődnek, neveket viszont egyelőre nem tettek közzé – írta a Reuters.

Őszintén szólva meglepett, hogy a többi elektromosautó-gyártó mennyire visszavett a tempóból, ez szerintem egyfajta vákuumhatást fejt ki a piacra

– mondta Scaringe, hozzátéve, hogy ő nem szállnak fel erre vonatra, és az idei vásárlói magatartás nem befolyásolja hosszú távú terveiket sem. Ezek közé tartozik egy olcsóbb, a most futó R1-es széria mellé belépő R2-es járműportfólió, amelynek fejlesztése folyamatban van, sorozatgyártását pedig 2026-ra ígéri a vezérigazgató.

A Lucid a kereslet hiányára panaszkodik

A Lucid viszont már jegyet vett arra a bizonyos vonatra, az elektromos luxussportkocsikat gyártó, a szaúdi állami befektetési alap 60,2 százalékos tulajdonában lévő társaság kedden csökkentette termelési előrejelzését, hogy illeszkedjen a megváltozott igényekhez.

Ez azt jelenti, hogy az idén a tervezett (legalább) tízezerrel szemben legfeljebb 8-8,5 ezer autót fognak gyártani a szintén 70 ezer dollár feletti árkategóriába sorolt luxusautóikból.

Luxuriőz beltér jellemzi a Lucid Airt. Fotó: Shutterstock

A harmadik negyedévben az egy évvel korábbinál közel harmadával kevesebb, összesen 1550 autót gyártottak, és 1457-et adtak át, amiben szerepet játszhatott, hogy két új modellváltozatot is útjára indítottak, teljessé téve a Lucid Air portfóliót – írja gyorsjelentésében a Lucid.

Gyáravató Szaúd-Arábiában

Arizonai gyáruk mellett megkezdődött a járművek összeszerelése a szaúd-arábiai üzemükben is, amely elsősorban a helyi igények kielégítését szolgálja. Sokat várnak a SUV-piaci megjelenésüktől is, első luxusmodelljüket, a Lucid Gravityt a jövő héten, a Los Angeles-i Autó Show-n mutatják majd be, de sorozatgyártása legkorábban a jövő év végén indulhat.

A kevesebb eladott autó miatt a Lucid árbevétele az egy évvel korábbi 195,4 millió dollárról 137,8 millióra esett vissza, miközben adózott vesztesége 670-ről 630 millió dollárra olvadt. A társaság szabad készpénzállománya 709 millió dolláros mínuszt mutat, de az aligha kétséges, hogy a szükség esetén a szaúdiak – ahogy eddig – betolnak pár milliárd dollárt.