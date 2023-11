A hét utolsó kereskedési napján is folytatódott a kispapírok extrém mértékű és elképesztően volatilis kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén. Ezúttal az MBH Jelzálogbank részvényei forgatták fel a leginkább a piacot, ugyanis több mint 1,5 milliárd forint értékben adták-vették, miközben a kurzusa 17 százalékkal, 1170 forintra lőtt ki, de délelőtt 1600 forintos kötések is voltak rá, ami 60 százalékos emelkedést jelentett.

Pénteken már nem lehetett ilyen áron CIG Pannónia részvényekhez jutni. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Továbbra is nagy volt az MBH Bank papírjai iránti kereslet is, és itt is hatalmas árfolyamkilengések fűszerezték a kereskedést. Délelőtt még a 10 500 forintos szintet is ostromolta, majd később 8200 forintig, azaz a csütörtöki záróértékéhez mérten 8 százalékos mínuszba zuhant, majd 4 százalékos pluszban zárt.

A két bank iránti érdeklődés látványos megugrása előtt a jelzálogbank papírjaival 466 forint, anyabankja papírjaival pedig 4500 forint körül folydogált a kereskedés. Egy bő hét alatt tehát az idejekorán befektetők messze több mint 100 százalékos – a jelzálogbank esetében közel 200 százalékos – hasznot realizálhattak.

A megtáltosodott kispapírok köre ráadásul tovább is bővült pénteken, hiszen az Őrmester, a CIG Pannónia és az Akko Invest forgalma és árfolyama is megugrott.

Az Őrmester hétfőn tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyben egyebek között több, nagy bevételbővülést hozó, új megbízásról számolt be, aminek valószínűleg jelentős része volt benne, hogy a vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalat részvénykurzusa a csütörtöki 500 forintos záróáráról – 75 millió forintos forgalom mellett – 23 százalékkal, 615 forintig hajrázott, de délelőtt volt olyan befektető, aki 820 forintot is megadott érte.

A CIG Pannónia esetében is hasonló a helyzet, tegnap közölte a menedzsment, hogy elnyerte a NISZ Zrt. pályázatát, amiből 250 millió forintos többletbevételre tesz szert. A biztosító részvényei 6,4 százalékkal, 298 forintig hajráztak, délelőtt 340 forinton is születtek a CIG-re kötések.

Végül az Akko Invest érdemi hírek nélkül is több mint 21 százalékkal került feljebb, 264 forintra drágulva.

A BUX árfolyama 0,7 százalékkal csökkent, ezzel alulteljesítette az európai indexeket. A vezető részvények árfolyama egyaránt csökkent, de a mínuszok nem haladták meg az 1 százalékot.