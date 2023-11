Uniós források: a brüsszeli pénzeső még hátravan Némi optimizmus költözött az értesülésekbe, miután egymilliárd euró végre elindul Magyarország felé – a visszatartott források nagyjának sorsa azonban továbbra is kérdéses. Mindezek mellett új front is nyílhat az Európai Bizottsággal fennálló vitasorozatban, mivel a két fél messze nem ért egyet Ukrajna jövőjét illetően, időközben ráadásul benyújtották idehaza a szuverenitásvédelmi törvénycsomagot is.