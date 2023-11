Decemberre hét százalék alá csökkenhet az infláció Az Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) budapesti konferenciáján Varga Mihály pénzügyminiszter után az MNB alelnöke, Virág Barnabás is optimista előadást tartott : szerinte biztatóak a mutatók, ezért decemberre akár hét százalék alá is eshet a hazai mértéke, az alapkamat pedig 11 százalék alá.