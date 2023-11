Nagy tervek a tőzsdén: kiemelkedő hozamot ígér a Shopper Park Plus A kedden tőzsdére lépett Shopper Park Plus a régióban is kiemelkedő méretűnek tekinthető, 18 egységből álló kiskereskedelmi ingatlanportfóliót kezel. Célja, hogy középtávon a régió legnagyobb bevásárlópark-tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljon, amit a nyilvános piacra lépés is jelentősen támogathat.