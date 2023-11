Szerző: Le Phuong Hai Thanh, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési vezetője

November 10-én tette közzé számait az OTP, amelyek minden fontos soron jobbak lettek a piaci várakozásnál, és még a mi magasabb eredmény-előrejelzésünknél is. Ennek ellenére a bank árfolyama továbbra sem éri el a szeptemberi csúcsokat.

OTP-részvény: nagy árfolyamrali után is olcsónak tartják az elemzők.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Emlékezetes, hogy szeptember közepén sokkolta a piacot Varga Mihály egy esetleges adóemeléssel a szektor számára, bár később ezt több fórumon is cáfolták a kormányzati szereplők. Az árfolyam azonban nem heverte ezt ki, pedig panaszra tényleg nincs okuk a piaci szereplőknek.

A bank első kilenc hónapjában rekordot döntött, a megtérülés meghaladta a 30 százalékot, amivel Európában kimagasló értéket ért el.

A negyedik negyedév általában szezonálisan ugyan gyengébb szokott lenni, mert ilyenkor a bank már a következő évre készülve – tekintve, hogy az eredmény is jól alakul – több céltartalékot képezhet a hitelekre, holott ezek még a valóságban nem dőltek be. Ennek oka, hogy így a következő évre is marad tartalék, ha esetleg lenne tényleges hitelbedőlés, bár ennek egyelőre nyoma sincsen.

A menedzsment az egész évre 25 százaléknál magasabb egyszeri tételektől tisztított megtérülést vár, ami elmarad az év első három negyedévében publikált értéktől, ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a vezetés konzervatívabban igyekszik tervezni, így az is megtörténhet, hogy az egész éves eredmény bőven meghaladja a 25 százalékot, a várhatóan gyengébb negyedik negyedév ellenére is.

A bank életében még fontos megemlíteni a román leányvállalat eladását, ahol a bank nem tudott érdemi piaci részesedést szerezni az elmúlt években. Ez lényegében nem kéne, hogy nagyon árfolyammozgató legyen, bár az ár fontos kérdés. Az OTP év eleje óta euróban mérve több mint 40 százalékot ralizott, ezzel felülteljesítette az európai bankszektort, ám szorzószámok alapján és fundamentálisan is az egyik legolcsóbb bankpapír a régióban. Természetesen a makrogazdasági és szabályozói (politikai) kockázat mindig megvan, ugyanakkor továbbra is alulértékeltnek gondoljuk az OTP-t.