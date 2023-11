Egy évtizeddel ezelőtt még nevetségesnek hatott volna, hogy az ügyfélből versenytárssá váló Amazon megelőzi az amerikai piacon a klasszikus csomagküldőket. Pedig ez történt: az e-kereskedelmi óriás csomagkézbesítései 2020-ban meghaladták a FedExét, tavaly pedig már az UPS-t is megközelítették.

Fotó: AFP

Amíg a csomagküldő 5,3 milliárd pakkot kézbesített, addig az e-kereskedő 5,2 milliárdot. Idén az Amazon már a hálaadásig leszállított 4,8 milliárd csomagot, s az idei teljesítménye várhatóan 5,9 milliárd csomag lesz, s ezzel az UPS-t is megelőzi, mely idén arra számít, hogy a tavalyihoz hasonló számú, 5,3 milliárd csomagot kézbesít.

A három cég eltérő stratégiát követ. Az Amazon egyértelműen a piac elfoglalására tör, míg a FedEx és a UPS az elmúlt években feladták a mennyiségi versenyt, s a jövedelmezőbb csomagok kézbesítésére összpontosítanak.

Hogy mekkorát fordult a világ, jól mutatja, hogy 2016-ben a FedEx akkori vezérigazgatója, Fred Smith még „bohózatnak” minősítette azt az elképzelést, hogy a piac harmadik helyén álló Amazon fenyegetést jelentene az akkori logisztikai óriásokra, s úgy fogalmazott: minden valószínűség szerint az e-kereskedelmi szállítmányok elsődleges kézbesítői a belátható jövőben a UPS, az US Postal Service és a FedEx lesznek.

Ehhez képest a FedEx már 2019 óta nem szállít az Amazonnak, az UPS bevételének pedig csupán 11 százaléka származik az Amazon csomagokból.

A pandémia idején érzett rá a piaci fordulat lehetőségére az Amazon, s az e-kereskedő raktárak százait létesítette az Egyesült Államokban, több tucat logisztikai központot létesített. Az amerikai hálózata megduplázódott 2020-2021-ben. Emellett regionálissá tették a hálózatot, így rövidültek a szállítási útvonalak és javult a jövedelmezőség.

A FedEx most azt mondja, van élet az Amazonon túl, s a többi e-kereskedelmi piacra összpontosít. Mondván, stratégiájuk az e-kereskedelem demokratizálása. Míg az UPS az egészségügy és a kisebb vállalkozások magasabb árrésű csomagjai felé mozdult, s a kevésbé jövedelmező lakossági csomagokat átengedi az Amazonnak, mely továbbra is "fontos partner".

Az Amazon számára most a legnagyobb veszélyt a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) ambíciózus elnöknője, Lina Khan jelenti, aki pert indított a vállalatóriás ellen, s ennek fókuszában az Amazon Prime áll, amely korlátlan ingyenes szállításra szóló előfizetésként indult, ám mára már könyveket, zenét és videostreaminget is tartalmaz. Az FTC szerint a szolgáltatáscsomag illegálisan erősíti meg az Amazon piaci erejét, és szorítja ki a kisebb platformokat. Az ügynökség úgy véli, hogy az Amazon az eladókat illegálisan saját logisztikai hálózatához köti – amely magában foglalja a szállítást és a raktározást is – azáltal, hogy a felhasználók termékei jobb helyre kerülnek a platformon. Azokat pedig, akik nem csatlakoznak az Amazon szolgáltatásaihoz, az árucikkeik elrejtésével büntetik.

Trösztügyekben jártas ügyvédek szerint az FTC egy másik érve még erősebb lehet a bíróságon, eszerint az Amazon diszkontellenes intézkedései piacellenesek, mert megtiltják a kereskedőknek az alacsonyabb árak alkalmazását.

Bár az FTC a közelmúltban pert vesztett a Microsofttal és a Metával szemben is, ez nem javítja az Amazon esélyeit. Épp ellenkezőleg, a szeptemberben benyújtott keresettel Lina Khan a politikai túléléséért küzd, s a Biden-adminisztrációnak is létfontosságú, hogy végre erőt mutasson egy ilyen népszerű kérdésben.