Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője

Nem csoda, hogy a piacon az utóbbi hetekben látott gyengébb munkaerőpiaci adatok, és a fogyasztás lassulására utaló jelek után már a gazdasági vonzatokra fókuszálnak, itt pedig komoly téma a GDP eddig látott növekedési ütemének várható lassulása. Ha valóban belassul a gazdaság, akkor a piac akár arra is számíthat, hogy a Fed által eddig képviselt szigorú monetáris politika lazábbá válik, a kamatemelések sorát pedig először a kamatok megtartása, majd a kamatok vágása követheti.



A Bloomberg adatbázisa is ezt mutatja, az árazások alapján a piaci szereplők már úgy kalkulálnak, hogy a jövő év május elején esedékes ülésen (vagy addig) nagy eséllyel vághat a Fed, a 80 százalékos esély legalábbis nevezhető nagynak. Ezt követően is tarthat viszont a kamatvágási ciklus,

júliusra már valószínűleg két 25 bázispontos vágáson lehetünk túl, az év során pedig tovább normalizálódhat a kamatkörnyezet a rövid oldalon.

Ezzel szemben az inflációs célt még nem érte el a Fed, fentiek után pedig, ha a Fed valóban viszonylag hamar kezd kifordulni az erős szigorításból a gazdaság érdekében, akkor ez az arany számára is jó hír lehet. A nemesfém az elmúlt években is erős volt már, a 2010-es évek második felétől egy újabb kedvező ciklus indult el. Egyelőre a kamatok emelkedése nyomást helyezett az aranyra a reálhozamok erősödése miatt, de ez a jövőben változhat, ami kedvezőbb széljárást jelentene az aranynak is ebben az esetben.

Technikailag is látható, hogy az 50 és 200 napos mozgóátlaga felett jár az arany,

miközben a 2000 dollár feletti szintek bár eddig megállították az emelkedést, ez egyre keményebb feladat lehet. Ha a fundamentális háttér is javulna, akkor gyorsan ráirányulhat a figyelem a nemesfémre, főleg a gazdasági kilátások esetleges mérséklődése mellett, így a technikai tér is megnyílhatna. Az amerikai gazdaságtól jövőre csak nagyon kicsi növekedést vár a konszenzus, miközben az infláció jelen maradhat, az arany tehát egy monetáris fordulatból jól is kijöhetne, emiatt nem árt figyelni ezt az eszközt.