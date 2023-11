Magasan maradt a banki kötvények kamata, a PMÁP kivételével lekörözik az állampapírokat Egy év alatt a hétszeresére nőtt a banki kötvényekbe áramló lakossági vagyon. Nem is csoda, most is jegyezhető ilyen befektetési termék évi tizenkét százalék kamatért, bár az állampapír vásárlása is még mindig viszonylag sokat hoz.