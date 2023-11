A világ legnagyobb bankjának, a kínai ICBC-nek az amerikai leányvállalata lett zsarolóvírus áldozata csütörtökön, ami az amerikai állampapírok piacán keltett zavarokat.

A kínai külügyminisztérium és a bank tájékoztatása szerint a támadás nem érintette a cég központját és más leányvállalatait világszerte. A zsarolóvírus csak az ICBC Financial Services nevű leányát érte el. Az ICBC FS kötvénypiaci elszámolással, amerikai állampapírok repó kölcsönzésével és részvények kölcsönzésével foglalkozik, a legfrissebb, 2022 végi adatok szerint 23,5 milliárd dollár fölötti eszközzel rendelkezik.

Fotó: SOPA Images / Getty Images

Az egyelőre nem világos, hogy mekkora zavart okozott a zsarolóvírus, de a Bloomberg tudósítása szerint az értékpapír- és pénzpiaci szereplőket tömörítő Securities Industry and Financial Markets Association is felhívta a tagjait. A beszámoló szerint a leányvállalat kiesése miatt

az ICBC pendrive-on volt kénytelen az elszámolásokhoz szükséges adatokat továbbítani partnereinek.

Több kiberbiztonsági szakértő szerint is a Lockbit nevű, orosz kötődésű csoport állhat a támadás hátterében, amely korábban olyan áldozatokat szedett, mint a Boeing vagy a Royal Mail. Ugyanakkor a hekkercsoport darkweben fellelhető oldalán az ICBC csütörtök este még nem szerepelt a társaság áldozatai között – írja a Reuters, amely ugyanakkor idézi Allan Liska zsarolóvírus-szakértőt, aki szerint gyakori, hogy a váltságdíj kifizetése előtt a támadók nem büszkélkednek el áldozataikkal.

Bár ritkaság, hogy egy ekkora bank esik zsarolóvírus áldozatává, a hasonló támadások idén új csúcsra érhetnek.

A Chainanalysis blokkláncelemző cég – a zsarolóvírusos bűncselekmények gyakorlatilag lehetetlenek lennének kriptovaluták nélkül – adatai szerint szeptember végéig mintegy 500 millió dollárt fizettek ki zsarolóvírussal támadóknak, ami közel 50 százalékkal több a tavalyinál, míg a Corvus Insurance a hasonló támadások 95 százalékos növekedéséről számolt be az idei első három negyedévben.

A támadás hatására csütörtökön az amerikai állampapírpiac – alighanem a legfontosabb pénzügyi eszköz – több szereplője is problémákat észlelt a piac likviditásában.