Az alacsonyabb tőkekiáramlás és a stabilizálódó fizetési mérleg segítette elő a rubel fellendülését – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök gazdasági tanácsadója szerdán. Az orosz fizetőeszköz június vége óta közel a legerősebb árfolyamot produkálja a dollárhoz viszonyítva.

Fotó: Andrej Mihajlov

A Reuters cikke szerint a múlt havi elnöki rendelet óta lendült fel a rubel. Putyin rendelete ugyanis megköveteli egyes exportőröktől a devizabevételek jelentős részének átváltását, így hat egymást követő héten keresztül a 100 dollár feletti árfolyamról 90 alá került a rubel. Makszim Oreskin, a Kreml tanácsadója azt mondta, hogy a rubel valószínűleg a jelenlegi szint közelében fog beállni, amit befolyásol a tőkekiáramlás folyamatos csökkenése és a növekvő belső kereslet is.

A rubel most erősödik, és tovább erősödhet

– mondta Oreskin a Moszkovszkij Komszomolecnek adott interjújában. Hozzátette, hogy általában a rubel árfolyama alapvető nem fog eltérni a jelenlegi egyensúlyi értékektől. Elmondta azt is, hogy a rubel az olaj- és gázárak idei csökkenése miatt gyengült, miközben az élénkülő fogyasztói kereslet és a beruházások növelték az iránti keresletet. Rámutatott arra is, hogy fontos az orosz termékek külföldi értékesítése is, valamint az is megkerülhetetlen, hogy az orosz befektetők külföldi cégekben is vásároljanak részesedést, mivel a nyugati cégek elhagyták az országot.

„Mindez együtt növelte a deviza iránti keresletet, és a rubel gyengüléséhez vezetett – mondta. – Most azt látjuk, hogy ezek az ideiglenes tőkekiáramlások kezdenek csökkenni.” Oreskin nem látott összefüggést Putyin tőkeszabályozása és a tőkekiáramlás csökkentése között. Augusztusban a puha monetáris politikát jelölte meg a rubelgyengülés és a gyorsuló fő forrásaként. A jegybank 650 bázisponttal emelte a kamatot a beavatkozása óta.

Az orosz költségvetési hiány idén a bruttó hazai termék 1 százaléka körül lesz

– közölte szerdán Anton Siluanov pénzügyminiszter. A magasabb olajárak és a megnövekedett adóbefizetések segítették az orosz kormányt abban, hogy csökkentse a költségvetési hiányát, amely az idei év elején jóval nagyobb mértékűvel fenyegetett, és egyes közgazdászok szerint a GDP 5 százalékát is elérhette volna.

További nem olaj- és gázbevételek érkeznek, a gazdaság működik, és a növekedési ráták lehetővé teszik, hogy magasabb költségvetési bevételekről beszéljünk

– mondta. A pénzügyminisztérium a hónap elején közölte, hogy a január–októberi deficit 1,24 ezermilliárd rubel volt, ami a GDP 0,7 százalékát teszi ki.