A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) csengőjének megszólaltatásával debütált szerdán a pesti kibocsátói között a hazai ingatlanszektor meghatározó vállalatcsoportja, a Biggeorge Holding tagvállalata. A ceremónián a kereskedést indító csengőt Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, és Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property és egyben a Biggeorge REIT alapító-vezérigazgatója szólaltatta meg a cég felső vezetői és tanácsadói körében.

A Biggeorge REIT vezetői és tanácsadói a szerdai tőzsdei debütáláskor. Fotó: Biggeorge REIT Nyrt.

Jelen bevezetéssel az ingatlantársaság 3 785 905 darab, egyenként ezer forint névértékű törzsrészvénye jelent meg a BÉT Standard szekciójában.

A társaság a tőzsde évente összeállított BÉT50 – Ötven hazai vállalat sikertörténete című kiadványában mutatkozott be 2019-ben, a kibocsátók közé pedig tavaly februárban lépett be. A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretében – mintegy kétszeres túljegyzés mellett – hétmilliárd forint értékben bocsátott ki zöldkötvényt, amelyet májusban a BÉT kapcsolódó kötvénypiacára, a BÉT Xbondra is bevezetett.

Ugyanennek az évnek a szeptemberében a Biggeorge Property részvényei a BÉT Xtend piacán is debütáltak . A Biggeorge REIT szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT, angol megfelelője Real Estate Investment Trust – REIT) formában működik majd azt követően, hogy a a társaság SZIT-előtársaságból SZIT-té alakulását jóváhagyja.

Magasabb hozamot kínálnak a befektetőknek

A SZIT formájú működés adózási előnyöket biztosít a kibocsátó és leányvállalatai számára, így a befektetők magasabb hozamot érhetnek el. A Biggeorge REIT jelenleg a Biggeorge Property Nyrt. 74,87 százalékos leányvállalata, piacra lépése a cégcsoport tőkepiaci jelenlétének újabb lépcsőfoka, amely jelentősen támogathatja a további növekedést, illetve elősegítheti a finanszírozási mix diverzifikálását.

A Biggeorge Property a tavalyi Xtend piaci belépést követő bő egy évben tovább erősödött. Cégünk a nehezebb gazdasági környezetben is eredményesen működik, köszönhetően az elmúlt években előkészített, illetve elkezdett projekteknek

– emelte ki Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property alapító-vezérigazgatója.

A Biggeorge REIT részvényeinek 25,13 százalékos csomagját már a tőzsdére lépés előtt, zárt körben értékesítette a társaság, a jelenlegi környezetben egyelőre nem terveznek további nyilvános forrásbevonást, illetve részvényértékesítést, ennek lehetőségét majd a cég befektetési portfóliójának és tevékenységének szélesítését követően vizsgálják a vállalatvezető szerint.

A Biggeorge REIT már az ötödik szabályozott ingatlanbefektetési társaság, amely megjelent a tőzsdén. Ezzel egyrészt tovább növekedett az ingatlanszektort képviselő kibocsátók száma, emellett a komplex tőkepiaci stratégiájuknak köszönhetően a társaság jó példaként is szolgálhat minden olyan hazai vállalat számára, amely hosszú távon fenntartható, a növekedés megalapozásához és a versenyképességhez szükséges beruházásokhoz is megfelelő finanszírozási megoldást keres

– mondta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.