A világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártójára, az Apple egyik legfontosabb beszállítójára, a Foxconn közölte, hogy a harmadik negyedévben a nyeresége 11 százalékkal, 1,3 milliárd dollárra (458,4 milliárd forint) nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tajvani vállalat vártnál jobb eredménye azzal magyarázható, hogy a nyugati piacokon az év végi ünnepi vásárlási szezon előtt megnőtt az okostelefonok iránti kereslet.

Fotó: CFOTO

A cég elnöke, Young Liu is megjegyezte a számok kapcsán, hogy a második félév az okostelefon eladások hagyományos szezonjának számít, ami a Foxconn eredményére is pozitív hatással volt. Az elektronikai gyártó ugyanakkor közölte, hogy várakozásai szerint a negyedik negyedévre és az egész évre vonatkozóan is enyhén csökkehet a bevétel, de a negyedik negyedév a korábban vártnál jobban alakulhat – írja a Reuters.

A vállalat tavaly azzal került a hírekbe, hogy csengcsoui üzemében többször is fellázadtak a dolgozók a járványvédelmi intézkedések és a rossz körülmények miatt, végül a cég kénytelen volt meghátrálni, ahogy Peking is búcsút mondott a zéró-Covid-politikának. Sőt, az is kiderült, hogy a kínai kommunista párt vezetői éppen a Foxconn alapítójára hallgatva kezdték kivezetni a szigorú járványvédelmi intézkedéseket.

A gyártónak mindennél fontosabb, hogy az iPhone beszállításánál ne ütközzön hasonló akadályokba, ezért az is felmerült, hogy elhagyja Kínát. Bár ehhez hozzá kell tenni, hogy ilyen méretű létesítmények áttelepítése aligha lenne egyszerűen és olcsón megoldható. Ezt megerősíti, hogy a vállalat vezetője májusban közölte: a Foxconn továbbra is elkötelezett a kínai termelés mellett és nem tervezik a kivonulást az országból.

A távol-keleti cég mindenesetre igyekszik diverzifikálni termelését, például India déli részén, Telangana államban fog üzemet építeni és elektronikai cikkeket gyártani. A beruházás méretéről, költségvonzatáról és az ott gyártandó termékekről még nem jelent meg pontos információ, de Telangana állam miniszterelnöke úgy fogalmazott, hogy 100 ezer embernek fog munkát adni.

A múlt hónapban pedig kiderült, hogy a kínai természetvédelmi minisztérium és az adóhatóság vizsgálatot indított a Foxconn ellen. Az eljárások azután kezdődtek, hogy a cég alapítója, Terry Gou bejelentette, hogy elindul a jövő januárban esedékes tajvani választásokon. Gou annak érdekében, hogy a kínai kormány ne helyezhesse nyomás alá a Foxconnon keresztül megszakította a kapcsolatát a céggel.