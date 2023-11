Közel negyedével zuhant a világ legnagyobb olajtermelőjének számító Saudi Aramco nyeresége a harmadik negyedévben az olajárak csökkenése és a kisebb termelési volumen következtében.

Közel negyedével apadt a Saudi Aramco nyeresége az alacsony olajárak miatt. Fotó: Shutterstock

A világ legnagyobb olajcége 32,6 milliárd dolláros adózott eredményt jelentett, szemben az egy évvel korábbi 42,4 milliárddal, a 23 százalékos csökkenés mellett is sikerült azonban meghaladnia a 31,8 milliárd dolláros elemzői várakozást.

A bevétel a nyereséghez hasonló mértékben, 22 százalékkal, 113,1 milliárd dollárra apadt.

A szaúdi olajtermelő szerint az alacsonyabb olajárakat és a csökkenő kihozatalt részben ellensúlyozta a termelési jogdíjak csökkenése. Az utóbbit és egyéb adókötelezettségeit éves alapon 9,6 milliárd dollárral faragta le a vállalat, 14,7 milliárd dollárt fizetve ki ezekre. A tőkeberuházásokra ugyanakkor kétmilliárddal többet, 11 milliárd dollárt fordított a társaság július és szeptember között.

A harmadik negyedéves nyereségből 19,5 milliárd dollár alaposztalékot fizet ki tulajdonosainak az óriáscég, ezenfelül egy teljesítményhez kötött, további 9,9 milliárdos kifizetés lehetőségéről is határozott a vezetőség. Az utóbbi várhatóan a 2023-as év hátralévő részének eredményeihez igazodik majd.

Szaúd-Arábia, az olajtermelő országokat tömörítő OPEC-csoport de facto vezetője még vasárnap közölte, hogy az év végéig folytatja a napi egymillió hordós önkéntes termeléscsökkentést, és hogy a jövő hónapban ismét felülvizsgálja az erre vonatkozó döntést. A Saudi Aramco közép- és hosszú távon az energiakereslet növekedésével számol.

A világ meghatározó olajipari vállalatai – köztük az amerikai Exxon és a Chevron – szintén jócskán megcsappanó nyereségről számoltak be a tavalyi háborús rekordszintekről visszarendeződő energiaárak farvizén. A brit BP profitja 60 százalékkal, a Shell eredménye harmadával zuhant vissza. A régiónkban tevékenykedő olajipari vállalatok, az osztrák OMV és a lengyel Orlen is mintegy 60 százalékkal visszaeső teljesítményről, a Mol horvát leánycége, az INA pedig közel felére zuhanó harmadik negyedéves nyereségről számolt be. A magyar olajtársaság péntek hajnalban teszi közzé időközi beszámolóját.