Felpattant és 94 dollár fölé emelkedett a Walt Disney árfolyama szerdán, miután kiderült, hogy újabb aktivista befektető tette le névjegyét. A több mint 3 százalékos árfolyamemelkedés nem véletlen, mert az aktivisták ösztönzik a menedzsmentet, s már a puszta jelenlétük is felértékelődési potenciált jelez. A CNBC értesülése szerint a San Franciscó-i székhelyű aktivista alap, az informatikában, energia szektorban, pénzügyekben és médiában érdekelt ValueAct Capital nagytulajdonosa lett a szórakoztatóipari óriásnak.

Fotó: Shutterstock

A ValueAct úgy véli, hogy a Disney vidámparkjai és fogyasztói termékekkel foglalkozó vállalkozásai önmagukban legalább 80 dollárt érnek részvényenként. Egyelőre azonban nem világos, hogy a ValueAct igazgatósági helyeket kér vagy más változásokat akar elérni a Disney-nél. Annyi bizonyos, hogy a friscói alapkezelő már legalább a harmadik aktivista befektető, aki két éven belül jelentős részesedést szerzett a Disney-ben.

Októberben indított újabb kampányt Nelson Peltz aktivista befektető, akinek a cége, a Trian Fund Management a szórakoztatóipari társaság egyik legnagyobb befektetője, 2,5 milliárd dolláros részesedéssel. Peltz immár nem csupán egy, hanem mindjárt több széket is akar a Disney igazgatóságában, s ha a Disney nemet mond, csak tavaszig nyerne haladékot, mert a Trian több jelöltet is indíthat az évi rendes közgyűlésén. A tisztségviselők jelölési időszaka december 5-től január 4-ig tart. Színesíti a képet, hogy Nelson Peltznek már Bob Iger vezérigazgató 2020-as távozásában is szerepe volt, most azonban a visszatért, s a vezérigazgatói széket újra elfoglaló Igerrel kell együtt dolgoznia.

Egy harmadik aktivista befektető, Dan Loeb alapja, a Third Point már tavaly követelte az ESPN eladását. Ami azért érdekes, mert idén júliusban Bob Iger utalt rá, hogy a Disney hagyományos kábel- és hálózati televíziós eszközei, mint az ABC, az ESPN sporthálózat, az FX, a Disney Channel, esetleg eladósorba kerülnek. Az ESPN esetében stratégiai befektetőt keresnek. Igaz, pár hete Bob Iger mégis azt mondta, hogy a streaming, a vidámparkok és a hajóutak, a stúdiók és az ESPN sporthálózat képviselik a vállalat jövőjének négy építőkövét.

Amíg a Trian Fund és a Third Point a proxy harcok hősei, addig a ValueAct Capital kerüli a nyílt összetűzéseket a menedzsmenttel, s inkább a kulisszák mögött egyeztet.