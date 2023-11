Csodálatos hetet zártak a tengerentúli tőzsdék, így a Wall Street-i okostojások két napig törhetik a fejüket, hogy hétfőn reggel mit mondanak az ügyfeleknek a mesés raliról. A széles piacot leképező S&P 500 index 5,9 százalékot emelkedett a héten, amely nem csak az idei 14 százalékos produkcióhoz képest kiugró, valójában ugyanis tavaly november óta nem zárt ilyen erős hetet ez a benchmark. Eközben a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus ipari index, a DJIA idei legerősebb hetét hozta össze.

Fotó: Angela Weiss/AFP

Dübörög a gyorsjelentési szezon – akár ezzel is magyarázható a kiugró index-teljesítmények. Ám ezúttal ez nem tűnik elégséges indoknak. Annál is inkább, mert az S&P 500 pénteken is 0,9 százalékot emelkedett, amikor éppen fekete napja volt az indexkosárban legnagyobb súllyal szereplő technológiai behemótnak. Az Apple csütörtökön este immár a negyedik egymást követő negyedévben jelentett csökkenő értékesítést. A részvényzárás után 4 százalékos mínuszba csúszott, s a pénteki napot is fél százalékos eséssel zárta, mégsem tudta magával rántani a piacot. Az index 11 szektorából 10 emelkedett, csak az energiaszektor csúszott vissza. Ahogy Tony Roth, a Wilmington Trust befektetési igazgatója fogalmazott: ami most a piacokat mozgatja, annak alig vagy inkább semmi köze sincs a gyorsjelentési szezonhoz.

A héten két reményt keltő impulziust kapott a piac: szerdán az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed változatlanul hagyta a kamatokat, amelyből a befektetők arra következtethettek, hogy hatott a monetáris szigor, vagyis hűl a gazdaság, s akár el is maradhat az idei évre beígért plusz egy kamatemelés. A döntés azt az elmúlt hetekben reflektorfénybe került álláspontot erősítette, hogy a kötvényhozamok elvégzik a Fed munkáját, s akár hátra is dőlhetnek a karosszékükben a jegybankárok. Ami pénteken újabb megerősítést kapott, amikor a Munkaügyi Minisztérium bejelentette, hogy

az amerikai munkaadók októberben 150 ezer munkahelyet teremtettek, miközben az elemzői konszenzus 170 ezer volt.

Ráadásul, a 3,9 százalékos munkanélküliségi ráta is meghaladta a 3,8 százalékos konszenzust. Másszóval, enyhült a munakerőpiac feszítettsége, ez pedig arra utal, hogy csökkent az amerikai gazdaság túlfűtöttsége, vagyis eredményesnek tűnik a Fed inflációellenes küzdelme.

„Mesés ez a foglalkoztatási jelentés” – lelkendezett Anthony Saglimbene, az Ameriprise Financial piaci stratégája, aki valószínűnek tartja a sokat emlegetett puha landolást, vagyis azt, hogy a Fed anélkül gyűri le az inflációt, hogy recesszióba taszítaná az amerikai gazdaságot.

A foglalkoztatásnak azért van kulcsszerepe a landolás szempontjából, mert a tapasztalatok szerint a puha landolás még sosem sikerült a Fednek túlfűtött munkaerőpiac mellett.

A piacok egy hete még bő 20 százalékos sanszot áraztak a decemberi kamatemelésnek, mostanra ez az esély 5 százalék alá süllyedt.

A részvénypiac nagy fellélegzését az is támogatta, hogy a múlt héten még 5 százalék felett mozgó kötvényhozamok ezen a héten meredeken zuhantak, csökkentve a Wall Street részvényrészlegére nehezedő nyomást. Mert ha alacsonyabbak a kockázatmentes hozamok, akkor vonzóbbak a kockázatot hordozó részvénybefektetések.