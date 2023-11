Éves alapon visszaeső, ám az elemzői várakozásokat szinte minden tekintetben felülmúló negyedéves eredményről jelentett péntek hajnalban a Mol. Bár a hazai olajtársaság alacsonyabb energiaárak és továbbra is magas adóterhek mellett dolgozhatott a harmadik negyedévben, a válságálló üzleti modell erejében bízva a vezetőség megemelte egész éves eredménycélját.

Alacsonyra tették a lécet az elemzők, magasabb lehet a Mol idei eredménye az eddig vártnál. Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A magyar olajtársaság tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült (CCS) EBITDA eredménye harmadával százalékkal 976 millió dollárra – 344,5 milliárd forintra – apadt a szeptember végén lezárt három hónapban. Az elemzői konszenzus ennél jóval kisebb eredményt, 884 millió dolláros tételt várt az iparágban leginkább figyelemmel kísért soron.

Az üzemi eredmény is a konszenzusnál valamivel kevésbé, 39 százalékkal 686 millió dollárra esett vissza, ami forintban kifejezve 242 milliárdos tételt jelent. Az adózott nyereség 498 millió dollárra – a 175,8 milliárd fontra – forintra futott be. Ez negyedével szerényebb a tavaly ilyenkor elkönyveltnél, az elemzői várakozást azonban három százalékkal meghaladta a tényadat.

Gyenge termelés, töretlenül szárnyaló kiskereskedelem

A két legnagyobb üzletág, a kutatás-termelés (upstream) és a finomítás (downstream) közül előbbit viselte meg inkább a normalizálódó iparági környezet.

Az upsteam EBIDTA-ja a tavalyi alig harmadára, 195 millió dollárra süllyedt, ilyen jelentős visszaesésre még a szakértők sem számítottak. Ez ugyanakkor még így is majdnem kétszerese a második negyedévinek, köszönhetően a kisebb adóhatásnak. A Mol napi átlagos termelése kisebb mértékben, 90,5-ről 86,9 ezer hordóra csökkent éves alapon.

A finomítás területén 37 százalékos volt a visszaesés, mivel a magasabb finomítói árrések csak részben tudták ellensúlyozni a szűkülő Brent-Ural árrést és a petrolkémia negatív hatását A szegmens 469 millió dollár CCS EBITDA-t szállított, a piac előzetesen csupán 416 milliós tételt várt a magyar társaságtól.

A kiskereskedelem továbbra is szárnyal a Molnál. Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

A fogyasztói szolgáltatások ellenben továbbra is szárnyal, az üzemanyag kiskereskedelmet is magába foglaló üzletág eredménye éves alapon több mint kétszeresére, kereken negyedmilliárd dollárra hízott, 10 százalékkal túlszárnyalva az optimista elemzői várakozást is.

A legkisebb, gazszállítási szegmens is bővülő teljesítményről számolt be, 94 százalékkal nagyobb 739, millió dollár EBITDA-val járulva hozzá a csoportszintű eredményhez.

Nagyobb lehet a vártnál a Mol idei eredménye

A Mol 2023 első kilenc hónapjában 2,1 milliárd dollár tiszta, CCS EBITDA-t ért el. A vállalat kiemelte, hogy a régióban bevezetett kormányzati elvonások továbbra is jelentősen sújtják az eredményt, az első három negyedévben megtermelt tiszta EBITDA mintegy felét (1,061 milliárd dollárt) tette ki ezek összege.

A vártnál szinte minden tekintetben jobb harmadik negyedéves számok tükrében a vezetőség még bizakodóbbá vált, és 300 millió dollárral 2,8 milliárd dollárra emelte egész éves EBITDA-célját.

„Büszke vagyok arra, hogy a nehéz szabályozási környezet és a piaci nyomás ellenére is képesek voltunk fenntartani a jó teljesítményünket. Ebben a negyedévben javuló finomítói árréseinkkel és az üzemanyagtermékeink iránti erős kereslettel sikerült ellensúlyoznunk a külső tényezők negatív hatásait” – mondta el a jelentés kapcsán Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

Képesek vagyunk arra is, hogy megemeljük idei EBITDA-előrejelzésünket, hiszen továbbra is bízunk válságálló, integrált üzleti modellünk és hatékony működésünk erejében, amely képes lesz ellensúlyozni az ingadozó és nehezen kiszámítható piaci és szabályozói tényezőket

– tette hozzá a cégvezető.

Hernádi Zsolt szerint elkötelezetten folytatják a vállalatcsoport transzformációját, arra is törekedve, hogy megfeleljenek a Kelet-Közép-Európa ellátásbiztonságával kapcsolatos megnövekedett elvárásoknak is.