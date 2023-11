Bő 1 százalékos pluszban nyitott pénteken a Mol, miközben a piac még a hajnali gyorsjelentést emésztette. Mindenesetre a javuló eredmények, a megemelt várakozás jó hangulatot kölcsönöztek a nyitáshoz. Bár már negyedóra elteltével alábbhagyott az első percek lelkesedése, s 1 százalék alá laposodott az emelkedés íve.

Mol: magasabb az eredménytermelés, mint ahogy az elemzők várták.

Fotó: Shutterstock

A piac iránykeresése olyan felületi feszültségekből is adódhat, hogy miközben az újrabeszerzési árakkal becsült tiszta (CCS) EBITDA, mely 976 millió dollár lett a harmadik negyedévben, 10,4 százalékkal felülmúlta az elemzői konszenzust, mégiscsak elmaradt a tavalyi szintektől. Igaz, ezt a magas bázissal lehet magyarázni. De a nettó anyavállalati eredmény is 24 százalékkal, 498 millió dollárra zuhant a harmadik negyedévben, ám így is meghaladja 3,3 százalékkal az elemzők konszenzusát. Bőven van még mit feldolgoznia a piacnak.

Az első elemzői reakciók megértőek voltak, ami érthető, az előző, a mostaninál jóval rázósabb gyorsjelentés után.

A Mol adóterheire figyelmeztet az Equilor

Az idei évi EBITDA-várakozás megemelése pozitív hír, ugyanakkor, bár az adóteher az előttünk álló időszakban csökkenhet, a társaság adóterhelése továbbra is igen magas – emelték ki az Equilor elemzői. Hozzátéve: az is megemlítendő, hogy a vártnál alacsonyabb beruházást hajtott végre eddig ebben az évben az olajtársaság, a bizonytalan környezetre és az adóterhelésre hivatkozva.

KBC: nem volt esélye a Molnak a bázis megugrására

Míg a KBC elemzői úgy fogalmaztak, hogy összességében elégedettek lehetnek a befektetők a Mol friss gyorsjelentésével, annak ellenére is, hogy a tavalyi évhez képest jól látható a visszaesés. Bár a gazdasági környezetben beállt jelentős változás mellett, ez szerintük nem túl meglepő. A nagyobb csalódást keltő második negyedévhez képest már érdemi növekedés látható, így mind a KBC, mind a konszenzus várakozásait könnyedén felülmúlta a vállalat. Emellett az emelkedő olajárak, a javuló finomítói marzsok, illetve a Brent-Ural spread is segítséget nyújtott a Mol számára ebben az időszakban. De a tavalyi bázis időszaki eredmények elérésére mégsem mutatkozott valós esély, hiszen éves szinten jelentős konszolidáció zajlott azért a nyersanyagárak tekintetében. A következő időszakokban az adószabályok módosítása, illetve a hulladékgazdálkodási üzletág is hozhat még növekedési lehetőséget a Mol számára – tették hozzá.

A pénteki kereskedés első órájában ideges oldalazás rajzolódott ki a 2900 forintos árfolyamszint tövében. Ez egyenes folytatása az elmúlt napok oszcilláló mozgásának, ami nem mutatott egyértelmű emelkedő trendet, miközben a részvény a 2900 forintos szint áttörésén dolgozott.