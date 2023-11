Igazából olyannyira logikus volt, hogy euróalapú tőzsdei bevezetésben (IPO) kell gondolkodnunk, hogy másképp nem is ment volna, mivel bevételeink 90 százaléka euróban keletkezik, a könyvelésünket is közösségi devizában folytatjuk és ügyfeleink, potenciális intézményi befektetőink számára is ez a megoldás volt kedvező – mondta el a VG-nek Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatósági elnöke kedden, a társaság tőzsdei bevezetése alkalmából rendezett ünnepélyes becsengetésen.

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója és Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus IG elnöke

A cég a kiskereskedelmi ingatlanpiac leghatékonyabban üzemeltethető bevásárlópark (retail park) szektorában tevékenykedik

– tette hozzá.

A legköltséghatékonyabb szegmens a kereskedelmi ingatlanok piacán

Ezek a „dobozok” bizonyultak ugyanis a pandémia idején is a legreziliensebb, legellenállóbb piaci szegmensnek, hiszen magas belterük miatt a raktározási és az értékesítési térnek is otthont adnak, emiatt pedig sokkal költséghatékonyabban végzik a logisztikai és szállítási tevékenységet is.

Mélygarázzsal nem rendelkeznek, ehelyett a sokkal olcsóbban üzemeltethető külső parkolóikkal várják a vevőket, és nem utolsósorban Budapesten, vidéken és külföldön is szinte körbenőtte őket a város, ezért nemcsak autóval, de tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthetők.

A vállalatnak jelenleg Magyarországon 14, Csehországban 4 ilyen retail parkja van, de tervezik a további regionális terjeszkedést is, főként a visegrádi országok területén. A főtulajdonos Advemtumnak egyébként Lengyelországban már 8 ingatlana van.

A Shopper Park Plus 18 egységből álló kiskereskedelmi ingatlanportfóliójával már most is kiemelkedő méretű, célja, hogy középtávon a régió legnagyobb bevásárlópark-tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljon, amelyet a nyilvános tőkepiacra lépés is jelentősen támogathat.

Kiugró hozamot biztosítanak SZIT-ként a részvényeseknek

A cég szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) kíván működni, azaz nyeresége 90 százalékát a jövőben osztalékként fizeti ki részvényeseinek. Terveik szerint a részvények 10,8 eurós jegyzési árához mérten 8 százalékos hozamot biztosítanak, amit – mint Bárány Kristóf megerősítette – stabilan teljesíteni tudnak.

A bevezetés amúgy rendkívül eredményesen zajlott le, pedig ez volt a Budapesti Értéktőzsde történetének első euróalapú részvénykibocsátása.

A Shopper Park Plus az IPO keretében összesen mintegy 37,2 millió euró értékben vont be tőkét, egyúttal bevezette részvényeit a BÉT Prémium Kategóriájába, amely immár 23 kibocsátót számlál.

A BÉT székhelyén rendezett becsengetésen Bárány Kristóf mellett Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is üdvözlő beszédet tartott.

A kibocsátás felülmúlta a várakozásokat

A nyilvános részvényértékesítés felülmúlta az előzetes várakozásokat: a lakossági befektetők részéről 67, az intézményi befektetők részéről közel 78 százalékos túljegyzéssel zárult. A társaság végül 37,21 millió euró – hozzávetőlegesen 14 milliárd forint – értékű tőkeemelést hajtott végre. A BÉT Prémium Kategóriájában a Shopper Park Plusnak a kereskedés megkezdésével összesen 11 577 618 darab részvénye jelenik meg, a 10,8 eurós bevezetési áron számolva összesen 125 millió euró – mintegy 47 milliárd forint – értékben.

A Shopper Park Plus tőzsdére lépését ennyien segítették.

A Shopper Park Plus – melynek tőzsdei tickerje a SPLUS lesz – a kelet-közép-európai ingatlanpiacon meghatározó Adventum csoport részeként működik, és jelenleg összesen több mint 320 ezer négyzetméter bruttó bérelhető területen helyezkednek el, közel 600 üzlethelyiséget kínálva.

„A tőzsdén keresztül elérhető tőkepiaci források a banki finanszírozással kombinálva képesek finanszírozni a hazai vállalatok növekedési, beruházási céljait, ami jelentős forrása a gazdasági növekedésnek és versenyképességnek. Ennek kiváló példája a Shopper Park Plus tőzsdei megjelenése” – hangsúlyozta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.