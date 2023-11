A Hasbro és a Mattel kihívásokkal néznek szembe a kritikus negyedik negyedévbe lépve, ugyanis a fogyasztók a megélhetési költségek és az infláció emelkedése miatt visszafogják a kiadásaikat az ünnepi szezonban, így kevesebb játékot vásárolnak. A Monopolyt birtokló és készítő Hasbro 1,64 dolláros korrigált részvényenkénti eredményről számolt be a harmadik negyedévben, ami elmaradt az elemzők 1,7 dolláros várakozásától.

Visszaesett a játékgyártók nyeresége.

Fotó: Shutterstock

Az 1,5 milliárd dolláros bevétel pedig alulmúlta az 1,64 milliárd dolláros becslést. A Hasbro bevételei 10 százalékkal estek vissza a vizsgált időszakban az egy évvel korábbihoz képest, főként a fogyasztói és szórakoztatóipari szegmensek csökkenése miatt. Ezzel szemben a Mattel szerdán 9 százalékos bevételnövekedést könyvelhetett el, amelyet főleg a kasszasiker Barbie-filmmel kapcsolatos játékbaba eladások fellendülésének köszönhet – írja a CNBC.

A Hasbro mérsékelte az évre vonatkozó előrejelzését is: a vállalat 13-15 százalékos bevételcsökkenést prognosztizált, ami rosszabb, mint a korábbi 3-6 százalékos jóslata. A cég fogyasztói szegmensének eladásai – amely olyan népszerű márkákat foglal magában, mint a Nerf, a My Little Pony és a Transformers – 18 százalékkal esett vissza. A játékgyártó szórakoztató részlegének bevételei éves szinten 42 százalékkal zuhantak be, ami főleg az írók és színészek sztrájkjainak köszönhető.

A Hasbro még az év elején közölte, hogy 500 millió dollárért eladja a Peppa Malacot is jegyző eOne film- és tévéüzletágát a Lionsgate-nek.

A digitális és licencelt játékokból származó bevételek azonban 40 százalékkal nőttek a Monopoly Go és a Baldur's Gate III videójátékok iránti erős keresletnek köszönhetően.

A rivális Mattel azonban nem változtatta meg éves nettó árbevételi előrejelzését, annak ellenére sem, hogy a harmadik negyedéves becsléseket felülmúlta. Az elemzők ezt azzal magyarázták, hogy a film miatt a Barbie-termékek jól fogytak, de más játékok eladásai gyengébben teljesítettek.