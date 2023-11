Nem okozott meglepetést a jegybank az elemzők szerint

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi, 75 bázispontos kamatcsökkentése nem okozott meglepetést sem a piacnak sem az elemzőknek. Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza, Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője, Balog-Béki Márta az MBH szenior tőkepiaci elemzője egyaránt egyetért abban, hogy a jegybanki döntés a várakozásoknak megfelelően alakult és a Monetáris Tanács következő kamatdöntő ülésein is 75 bázispontos vágás következhet.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Arra Regős és Varga is felhívja a figyelmet, hogy a világ két nagy jegybankja,

az amerikai Fed és az Európai Központi Bank (EKB) még nem kezdte meg a lazítást, ami az MNB kezét is megköti.

Ugyanakkor Varga arra is figyelmeztet, hogy az EKB döntéshozói még a kamatemelés lehetőségét sem zárták ki. Az elemző szerint az Amerikai Egyesült Államok jövő évi első negyedévi inflációs adatai akár még a tengerentúlon is hozhatnak további szigorítást, noha a piacok már mind a két jegybank esetében közelinek látják a kamatvágást.

Ennek ellenére a technikai vége és folytatódó globális dezinflációs folyamatok hatására a kamatszint a következő év elején is tovább csökkenhet, ebben a kérdésben a legtávolabbra Balog-Béki tekintett, aki a következő év végére 6 százalékos alapkamatot jósolt. Az elemzők abban is egyetértenek, hogy a hazai a következő hónapokban tovább mérséklődhet, az év végére akár 6,6 százalékig is süllyedhet.

Az, hogy a keddi kamatdöntés nem befolyásolta érdemben a forint árfolyamát ugyancsak azt jelzi, hogy a jegybank nem akart meglepetést okozni.