Még élénken él a befektetők emlékezetében a márciusi bankpánik, s azon belül az Egyesült Államok történetének második legnagyobb bankcsődje. A First Republic a gazdag ügyfelekre összpontosított, bürokráciamentes ügyintézéssel kínált olcsó hiteleket San Francisco elitjének. Még Mark Zuckerberg is kapott jelzáloghitelt 1,05 százalékos kamatra. Most egy keleti parti regionális bank, a Citizen Financial Group a régi First-alkalmazottakat toborozza, hogy sikeresen megvalósítsa a tavasszal elbukott stratégiát.

Fotó: Shutterstock

„A legtehetségesebb bankárokat vettük fel, hogy felépítsük Amerika kiemelkedő magánbankját a vagyonos ügyfelek számára” – mondta Brendan Coughlin, a Citizens lakossági banki vezetője. Míg Bruce Van Saun vezérigazgató azt emelte ki, hogy

ez a piac nem a gyenge szívűeknek való. Vadászokat vettünk fel, akik élvezik az üzlet izgalmát.

A márciusban csődbe ment First Republic Bankot sokáig irigyelte a szakma, hiszen az ügyfelei gazdag magánszemélyek és vállalkozások voltak a nyugati parton. A bank nyeresége még a bukás előtti évben is nőtt, de a Fed agresszív kamatemelései aláásták az üzletpolitikáját. Egyrészt a gazdag ügyfelek már nem elégedtek meg azzal, hogy hatalmas összegeket tartsanak bankszámlákon, amelyek után alig kapnak kamatot. Másrészt az olcsó hitelek kamatbevétele nem ellensúlyozta a költségeket. Harmadsorban a pánik idején épp a korábban irigyelt ügyfélkör pecsételte meg a bank sorsát. A gazdag ügyfelek betétei ugyanis jóval túlnyúltak a betétbizotsítással fedezett mértéken, ezért nem kockáztatták, hogy a bajba került bankban hagyják a pénzüket. És a tömeges betétkivonás egyenesen vezetett az összeomláshoz.

Szupermarketekben lévő fiókjairól ismert a Citizens, amely régóta próbálja magához vonzani a gazdag embereket, különösen New Yorkban és New Jersey-ben. Olyan eseményeket szponzorál, mint a New York City Marathon. Most a bank elegáns irodákat bérel New Yorkban, Bostonban, Palm Beachen és San Franciscóban. A Citizens magánbankját az a Susan deTray, vezeti, aki korábban a First Republic hitelezésiigazgató-helyettese volt. Most szabad kezet kapott, s úgy fogalmazott: hihetetlenül ismerős érzés.

Egyszerűsítették a számlanyitást a magánbankban, és növelték a limiteket. Az új alkalmazottak magánszemélyeknek és vállalkozásoknak kölcsönözhetnek, de

nagy hangsúlyt kapnak a kockázatitőke- és a magántőkeügyfelek, ahol a márciusban csődbe jutott bankok sok üzletet realizáltak.

A Citizens szerint az új alkalmazottak több mint 500 millió dollár betétet és befektetést hoztak a magánbank októberi indulása előtt.