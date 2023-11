Lejjebb csavarták a profittermelést a hazai brókercégek a harmadik negyedévben, az idei teljesítményükre azonban így sem lehet panasz, a befektetési szektor közvetítői kilenc hónap alatt már közel akkora nyereséget értek el, mint tavaly egész évben.

Saját pénzüket is jól forgatják a brókercégek, újabb csúcsot dönthet a hazai szektor profitja. Fotó: Shutterstock

Minden főbb soron zsugorodott a hazai befektetési vállalkozások teljesítménye július és szeptember között a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint.

A tíz hazai vállalkozás 12,45 milliárd forint adózott nyereséget ért el, 13 százalékkal szűkebbet az egy évvel korábbinál. Az erős második negyedévhez képest bő egymilliárd forinttal kevesebb profit vándorolt a befektetési szolgáltatókhoz.

Saját pénzükkel is jól bánnak a brókercégek

Az üzleti eredmény ennél sokkal meredekebben, 83 százalékkal egy milliárd forint alá zuhant, a nettó profit nagyját így a pénzügyi műveletek hozták a konyhára. A brókercégek ugyanis maguk is jól gazdálkodjanak saját pénzeszközeikkel: pénzügyi műveletek eredménye közel 30 százalékkal 12,5 milliárd forintra hízott.

A bevételek legnagyobb szeletét kereskedési bevételek bő harmadával 204 milliárd forintra apadtak vissza a gyérebb tőzsdei forgalomnak is betudhatóan, a nagyságrendekkel kisebb tételt jelentő, értékpapírok forgalomba hozatalához kapcsolódó forgalom pedig 72 százalékkal maradt el a tavalyitól, ami nem is csoda, hiszen a nyári időszakban egyetlen nagyobb kibocsátó sem lépett a pesti parkettre. A bizományosi tevékenység ellenben jócskán élénkült, és több mint 10 milliárd forinttal járult hozzá a szektor – egyébként harmadával visszaeső – összbevételéhez.

A befektetési tevékenységekhez kapcsolódó kiadások a bevételekhez hasonló mértékben mérséklődtek. A befektetésekhez értő szakembereket ugyanakkor továbbra is meg kell fizetni: személyi költségekre 11 százalékkal többet, összesen 4,1 milliárd forintot fordított három hónap alatt a szektor.

A tavalyinál több szempontból szerényebb teljesítményez hozzájárulhatott a Budapesti Értéktőzsde gyérebb forgalma is. A hazai börzén 2023 első kilenc hónapjában összesen 3817 milliárd forint értékben kereskedtek, ami 41 százalékos visszaesés az egy évvel korábbihoz képest. A részvényfogalom mellett ebben már a sokkal kisebb volumenű egyéb eszközforgalom, a vállalati kötvények, hitelpapírok és jelzáloglevelek is szerepelnek.

Erősödő ellenszélben is meglehet az újabb rekordév

A szabályozási környezet is számottevően változott, tavaly nyár óta a tranzakciós illeték kötelezettsége már a befektetési vállalkozásokra is vonatkozik, az idén július óta hatályos kormányrendelet értelmében pedig számos befektetési eszköz után is meg kell fizetni a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót. Utóbbival nem titkolt módon az állampapírvásárlásra ösztönzi az állam a megtakarítókat, erősítve a piaci konkurenciát a brókercégeknek.

A magyar befektetési szolgáltatók továbbra is stabil lábakon állnak, saját tőkéjük 240,6 milliárd forint volt szeptember végén, ami az előző negyedévhez képest 21, éves alapon pedig 25 milliárd forintos bővülést jelent. Tőkemegfelelési mutatójuk 1372-ről 1498 százalékra szaladt fel az elmúlt egy évben, ami szintén egészséges folyamatokról árulkodik.

Az idei első kilenc hónap mérlege is kifejezetten erős. A jegybanki statisztikában szereplő vállalkozások 35 százalékkal 42,6 milliárd forintra növelték nettó nyereségüket. Ezt 15 százalékkal apadó, 675 milliárd forintos bevétel és felére olvadó üzemi eredmény mellett sikerült teljesíteniük a hazai befektetési cégeknek.

A szeptemberig megtermelt nettó nyereség alig hatmilliárd forinttal marad már csak el a teljes tavalyi profittól, így hacsak az utolsó negyedév nem hoz drámai fordulatot a profitabilitásban, a 2022-es után idén újabb rekorderedményt szállíthat a hazai befektetési szektor.