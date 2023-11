Megbüntették a Rabobankot az EU trösztellenes hatóságai, és 26,6 millió eurós (29 millió dolláros) bírságot szabtak ki, mert a pénzintézet egy évtizeden át részt vett az euróban denominált kötvények kereskedelmi kartelljében. Ellenben a Deutsche Bank megúszta a 156 millió eurós bírságot, miután 2017-ben figyelmeztette az uniós versenyfelügyeletet.

Fotó: Shutterstock

Egy évtizeden át kartelleztek az eurókötvényekkel

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a 2006 és 2016 között működő kartell az euróban denominált, úgynevezett SSA-kötvényekre összpontosított. Ezek közönséges államkötvények vagy több állam által közösen kibocsátott kötvények, illetve államilag garantált kötvények, közös jelemzőjük, hogy Európában forgalmazottak.

A kereskedők a Deutsche Bank EUR SSA pultjánál Frankfurtban és a Rabobank Investment Grade Bonds londoni pultjánál tevékenykedtek, hogy információkat cseréljenek az árakról, a mennyiségekről, valamint a jelenlegi és jövőbeli kereskedési stratégiákról és pozíciókról – közölte Didier Reynders, az EU trösztellenes hatóságának vezetője. Hozzétette: a kereskedők a Bloomberg e-mailjeit, azonnali üzeneteit és online chatszobáit használták a kommunikációhoz. Mint mondta, a megbízható és jól működő kötvénykereskedési piacok nemcsak a kötvényeket kibocsátó nemzeti hatóságok, hanem a vásárlást és kereskedést folytató befektetők számára is kulcsfontosságúak.

A Deutsche Bank proaktívan együttműködött az Európai Bizottsággal ebben az ügyben, s ennek eredményeként teljes mentességet kapott.

Skótok buktatták le a devizakartellt

Nem ez az első kartellügy az Európai Unióban. Emlékezetes eset volt 2021-ben, amikor az EU összesen 371 millió eurós bírságot szabott ki a kötvénykereskedelem összehangolása miatt három cégre: ők a UBS, a Nomura Holdings és az UniCredit. Mégpedig azért, mert kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréltek gazdát a kartellben 2007 és 2011 között. Akkor a legnagyobb bírság a UBS-t sújtotta, melynek 172 millió eurót kellett befizetnie, míg a Nomura 129,6 millióval, az UniCredit pedig 69 millió euróval lesz szegényebb. A Bank of America és a Natixis a bírság kiszabására alkalmas idő lejárta miatt kerülte el a büntetést, a Royal Bank of Scotland pedig azért, mert feladta a hatóságoknak az illegális tevékenységet folytató társait.

A Citigroup, a Barclays, a Royal Bank of Scotland, a JPMorgan és a MUFG Bank 2019-ben egy devizakereskedelmi kartellezési ügyben kapott egymilliárd eurós bírságot. Az érintett pénzintézetek 11 valutát – euró, brit font, japán jen, svájci frank, amerikai, kanadai, új-zélandi és ausztrál dollár, valamint dán, svéd és norvég korona – érintően érzékeny információkat cseréltek, kereskedéssel összefüggő terveket egyeztettek, és alkalmanként különböző online fórumokon keresztül koordinálták kereskedelmi stratégiáikat.