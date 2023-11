Megakadni látszik az amerikai részvénypiac emelkedése, amely egy hónappal ezelőtt kezdődött. Az S&P 500 több mint 10,5 százalékkal került feljebb ez alatt az időszak alatt. A részvénypiacokon azért láthattunk egy nagyobb ralit az elmúlt időszakban, mert úgy tűnik, hogy a Fed befejezte kamatemelési ciklusát, és ebben a döntésben segítségére volt az előző hónapban megjelenő amerikai inflációs adat is, amely alacsonyabb lett a várt értéknél. Ennek köszönhetően a részvények emelkedése mellett a dollárindex jelentős mértékben csökkent, ami szintén segíteni szokta a kockázatvállalási kedvet.

Továbbá a befektetők erős short pozícióinak zárása is felfelé hajtotta a piacokat. Ezáltal a Wall Street „félelemmutatója” – a VIX – a 2020 óta látott legalacsonyabb szintre süllyedt mostanra, mely mutatót inkább kontraindikátorként érdemes használni, hiszen a VIX azt mutatja meg, hogy a befektetők mennyire félnek – és ezért védik magukat – egy esetleges részvénypiaci korrekcióval szemben. Mivel a VIX értéke rendkívül alacsony, így arra lehet következtetni, hogy a befektetők nem tartanak részvénypiaci korrekciótól, márpedig az ilyen időszakok szoktak tudni leginkább megágyazni egy részvénypiaci esésnek.

Emellett a technikai szempontból fontosnak mondható RSI (Relative Strength Index) indikátor is azt mutatja, hogy enyhén „túlvett” állapotba került az S&P 500, miután az RSI a 70-es szint fölé emelkedett az előző hét végén. A piaci elemzők és a befektetők is egyre optimistábbak a részvényekkel kapcsolatban 2024-re, és egyre nagyobb körben válik elfogadottá a „soft landing scenario”, mely szerint komolyabb gazdasági visszaesés nélkül fogja tudni a Fed visszaszorítani az inflációt az általa elfogadott szintre. A piaci szereplők a Fed dötéshozóinak kommunikációja ellenére továbbra is egy „piacbarátabb” kamatpolitikát áraznak a jövő évre. Az amerikai jegybank azonban kitart korábbi kommunikációja mellett, s továbbra is a „higher for longer” szcenáriót részesíti előnyben, vagyis hosszabb ideig tartaná magasan a kamatszintet.

Elképzelhető, hogy jelenleg túl nagy az optimizmus a piacokon, a short pozíciók kistoppolódtak, a szentimentalapú algoritmikus kereskedési rendszerek is zárták a short pozícióikat, és long pozíciókban vannak, így jó eséllyel enyhe visszaesést vagy oldalazást fogunk látni az év hátralevő részében.