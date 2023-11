Közzétette 2024-es társasági eseménynaptárát a Mol hétfő délután, amiből kiderül, hogy mikor tartja éves közgyűlését és hogy milyen menetrend szerint teszi közzé negyedéves jelentéseit a magyar olajtársaság.

A Mol jövő április végén tartja éves közgyűlését, ahol az osztalékról is döntenek majd a részvényesek.

Fotó: Shutterstock

A jelenleg is zajló, december végén záruló negyedik negyedéves teljesítményéről 2024. február 16-án számol majd be a vállalat, ebből az is kiderül majd, hogy a múlt héten 300 millió dollárral megemelt, 2,8 milliárd dolláros EBIDTA-célt teljesíteni tudja-e a társaság a mérsékeltebb energiaárak és magas adóterhek mellett is.

Ennél valamivel nagyobb horderejű az éves jelentés közzétételének, egyúttal az éves rendes közgyűlés dátuma, már csak azért is, mert a 2023-as beszámoló mellett az igazgatóság osztalékjavaslatát is ekkor fogadhatják majd el a társaság részvényesei.

A Mol április 25-én tartja majd éves rendes közgyűlését.

Az olajtársaság idén júliusban papíronként 354,26 forintot fizetett a befektetőknek tavalyi rekorderedményéből.

Az első negyedéves gyorsjelentése május 10-ig kell majd várni, a második háromhavi beszámoló augusztus 9-én, a harmadik negyedéves pénzügyi számok pedig november 8-án futnak majd be.

A Mol részvényei a pozitív nyitást követően stagnálnak hétfő délután, az év eleje óta közel 10 százalékot szedett magára a kurzus. Az elemzők összességében továbbra is optimistán látják a részvény tőzsdei kilátásait, a Santander Polska a hét elején emelte 3200 forintra árfolyamvárakozását. Az elemzői célárak átlaga ezzel már 3290 forint, ami 16 százalékos ralit hozhat a következő 12 hónap során.