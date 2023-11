A pesti börze Prémium kategóriájában is jegyzett Vienna Insurance Group (VIG) eddigi osztalékpolitikája a csoport nettó nyereségének 30 és 50 százaléka közötti osztalékot irányzott elő. Ez a mérték ezentúl is irányadó marad, ám most a cég igazgatótanácsa a kiszámíthatóság érdekében ezt azzal egészítette ki, hogy a jövő évtől legalább az előző évi osztalékkal megegyező osztalékot fizetnek a részvényeseknek – közölte a cég hétfőn.

Osztalékminimumot vezetett be a VIG. Fotó: AFP

Az egy részvényre jutó tehát jövőre legalább 1,30 euró lesz. A végleges osztalékjavaslatot az igazgatótanács a 2023-as éves eredmények ismeretében hirdeti ki.