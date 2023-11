Továbbra is a tenyerükön hordozzák befektetőiket a nagyvállalatok, akik a harmadik negyedévben is rengeteg pénzt fordítottak részvényesi juttatásokra – derül ki a Janus Henderson alapkezelő legfrissebb adataiból.

Jókora pénz ütötte a tőzsdei cégek befektetőinek markát formájában a harmadik negyedévben is. Fotó: Shutterstock

Az 1200 legnagyobb tőzsdecég a tavalyinál 0,9 százalékkal kevesebb, 421,9 milliárd dollár osztalékot fizetett ki július és szeptember között.

Brazil és ausztrál cég rontja az összképet

A globális megtorpanás mögött azonban leginkább csak az áll, hogy néhány hagyományosan bőkezű olajipari és bányacég a gyengébb teljesítménye mellett szorosabbra kényszerült húzni a nadrágszíjat.

A brazil, részben állami olajcég, a Petrobras például 9,6 milliárd dollárral vágta vissza osztalékát a tavalyihoz képest, a legnagyobb vágást eszközölve az összes vállalat közül. Ez önmagában 2,5 százalékponttal rontotta a globális teljesítményt, egyúttal nagyban hozzájárult a brazil vállalati kifizetések 67 százalékos zuhanásához.

A két legnagyobb vágást eszközölő vállalatot – a Petrobras mellett az ausztrál BHP-t – figyelmen kívül hagyva 5,3 százalékkal emelkedtek a kifizetések, világszerte pedig a cégek 89 százaléka növelte, de legalábbis szinten tartotta a közvetlen részvényesi juttatások mértékét.

Kisebb lehet az idei bővülés, de pánikra semmi ok

A Janus Henderson a kilenchavi adatok tükrében némileg lefelé korrigálta egész éves előrejelzését, és az eddigi 1,64 helyett 1,63 ezermilliárd dolláros osztaléktömeg kifizetésével számol 2023-ban.

Ez még így is a tavalyi szint 4,4 százalékos bővülése lenne. A rendkívüli osztalékot és a devizahatásokat kiszűrve ennél nagyobb, 5,3 százalékos lehet a növekedés. Több országban, köztük az Egyesült Államokban, Franciaországban, Kanadában, Svájcban és Kínában pedig rekordszintű kifizetésekkel zárulhat az év.

A harmadik negyedévben a bankok jártak leginkább a részvényesek kedvében, átlagosan több mint 9 százalékkal felsrófolva a negyedéves osztalékot. A közműszektor ugyancsak bőkezűen jutalmazta befektetőit, ebben az ágazat meghatározó cseh szereplője, a CEZ is jelentősen hozzájárult. A prágai áramszolgáltató ezzel idén a száz legnagyobb globális osztalékfizető közé is beverekedheti magát, története során először.

Európában még szórják a pénzt, a bányacégekre ínségesebb idők járnak

A bányászati cégek ezzel szemben visszaeső profitjuk következtében lépéskényszerbe kényszerültek, jócskán megkurtítva a szétosztásra kerülő pénzeket, méghozzá meglehetősen széles körben, a szektor képviselőinek több mint fele járt el így. A vegyiparban és az ingatlanszektorban szintén visszaestek a vállalatok kifizetései.

Bár az Egyesült Államokban már csak 4,5 százalékkal bővültek a kifizetések, a helyi cégek szinte mindegyike legalább a tavalyival megegyező összeget fordított befektetői juttatásokra.

Európában továbbra is nagyon erőteljes a növekedés, kontinensünk nagy tőzsdecégei bő harmadával nagyobb összeggel jutalmazták részvényeseiket.

Az Egyesült Királyságban a bankok, energia- és közműcégek bőkezűbb kifizetései csak részben tudták ellensúlyozni a bányacégek szűkmarkúságát, így összességében 5 százalékkal zsugorodtak a helyi kifizetések.

Az ázsiai és csendes-óceáni régióban a hagyományosan erős harmadik negyedév dacára 10 százalékkal estek vissza a vállalati osztalékok, ami leginkább az ausztrál nyersanyagtermelők, tajvani acélgyártók és hongkongi ingatlanos cégek szerényebb juttatásaival magyarázható. A fejlődő piacokon összességében szerény mértékű bővülés volt megfigyelhető, ezen belül a kínai cégek rekordösszegű osztalékkal kényeztették részvényeseiket, a brazil vállalatok kifizetése ezzel szemben a harmadára zsugorodott.

Ázsiai vállalatok a legbőkezűbb osztalékfizetők

A legbőkezűbb cégek élmezőnyében is jelentős átrendeződés történt, igaz, a világ legjobban fizető vállalata 2022 harmadik negyedévéhez hasonlóan most is a China Construction Bank lett, amely az elmúlt hét évben már az ötödik alkalommal végzett az élen. A dobogó alsóbb fokait is két kínai társaság, a PetroChina, valamint a China Mobile Limited bérelte ki magának. Az elmúlt években nem volt példa ilyen dominanciára az első három helyen.

A China Construction Bank minden más cégnél több pénzt fordított részvényesi juttatásokra. Fotó: Shutterstock

Az ázsiai cégek egyébként is felülreprezentáltak a top 10-ben, a kínai állami olajvállalat, a CNOOC a hetedik helyen szerepel a listán, két tajvani társaság között. A konténerszállító Evergreen Marine Corp. a hatodik, a félvezetőgyártó Media Tek a nyolcadik a rangsorban.

A tavaly még második ausztrál bányacég, a BHP a negyedik helyre szorult vissza, az elmúlt évek nyersanyagpiaci boomja után idén gyengélkedő szektor egy másik képviselője, a brit-svájci Glencore viszont hat helyet javítva a tizedik helyre futott be. Az amerikai cégeknek ezúttal nem sok babér termett, közülük csupán a remek teljesítményt nyújtó technológiai szektor két jeles képviselője, a Microsoft és az Apple tudta beverekedni magát a legszűkebb élmezőnybe.

A tíz legnagyobb osztalékfizető vállalat 57,1 milliárd dollárt osztott vissza a harmadik negyedévben, a globális kifizetések 13,5 százalékát adva. A koncentráció ezzel némileg mérséklődött, tavaly még a teljes osztaléktömeg 16,2 százaléka érkezett a top 10 kifizetőtől.