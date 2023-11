Miután fegyvert adott a kezükbe, fel is öltöztetné a szabadidejüket vadászattal és más militáris tevékenységekkel elütő fogyasztókat a cseh Colt CZ Group, amely vételi ajánlatot tett a Vista Outdoor fegyvereket és lőszert is árusító üzlethálózatára.

A Vista Outdoor minnesotai központjába már befészkelték magukat a cseh befektetők.

Fotó: Vistaoutdoor.com

Nem vitték túlzásba, a részvényenkénti 30 dolláros ajánlat ugyanis mindössze 16,5 százalékos prémiumot tartalmaz a Vista Outdoor szerdai tőzsdei záróárához képest, és 1,7 milliárd dollárra értékeli a vállalatot.

Sőt, a jegyzés szeptemberben 33,78 dolláron idei csúcsra futott, de a csehek akkor még csak méregették az akvizíciós lehetőséget, hogy aztán egy több mint 5 százalékos részvénycsomagot októberben megvegyenek partnereikkel közösen.

Cseh kézben az amerikai lőszergyártás

A Vista Outdoor körül egyébként forrósodik a levegő: egy másik cseh társaság, a magánkézben lévő Czechoslovak Group (CSG) ugyanis októberben egy 1,9 milliárd dolláros ügylet keretében megvette a Vista Outdoor sportfelszerelésekkel és lőszergyártással foglalkozó üzletágát.

Ezt azonban a Colt CZ mereven ellenzi, szerinte a leválasztás nem visz jó útra, érdemes egyben tartani a vállalatot. A mostani ajánlat megtételével párhuzamosan a Colt CZ honlapján közleményben fordult a Vista igazgatótanácsához, újfent jelezve, hogy egyben érdekli a vállalat, s a Czechoslovak Group ajánlatára adott negatív piaci reakció is az ő igazukat támasztja alá.

A Michal Strnad multimilliárdos érdekkörébe tartozó Czechoslovak Group a színre lépésével ugyanis jókora törést okozott az árfolyamban, amely két kereskedési nap alatt 28 százalékkal, 23,82 dollárra zuhant.

Együtt tartanánk a vállalatot, és ragaszkodnánk a tőzsdei jelenléthez is, a Vista jelenlegi részvényesei számára pedig folyamatos értéknövekedést garantálunk

– hangsúlyozza közleményében a Colt CZ. A Vista Outdoor kettéválasztásáról egyébként májusban már határozott a cég közgyűlése.

S hogy a Vista-tulajdonosokat maga mellé állítsa, a Colt CZ közölte, miután megszerezte a Vista Outdoort, rögtön elindít egy 900 millió dollár értékű részvény-visszavásárlási programot, amelyből 300 milliót hitelből fedezne, emellett új részvényeket is kibocsátana forrásbevonásképpen.

Stukkergyártás a Colt egyik üzemében.

Fotó: Coltczgroup.com

A Vista Outdoor menedzsmentjét ezzel nem vették le a lábukról, ők azt üzenték, hogy gondosan értékelik a Colt CZ egyébként kéretlen javaslatát, de két vasat tartanak a tűzben, ugyanis a Czechoslovak Group ajánlatát is attraktívnak tartják, arra október közepén rá is bólintottak, bár a közgyűlési jóváhagyás még nem történt meg. Hangoztatták, hogy a vállalat jövőjéről szóló döntésnél a részvényesek érdekeit veszik figyelembe. Ahogy az elvárható is.

Hiába a háborúk, nem fogy jobban a lőfegyver

A legendás amerikai Colt fegyvergyártót 2021-ben megvásárló, majd nevét ennek megfelelően Colt CZ-re váltó Ceská zbrojovka az utóbbi időben nem villog, a frissen közzétett gyorsjelentésében az idei első három negyedév kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereségét (EBITDA) 1,9 milliárd koronára (84,8 millió dollár) tette, ez 17,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbi hasonló időszakban elérttől.

A cég mindezért a gyengébb amerikai eladásokat okolta, valamint a dollárhoz és az euróhoz képest felülértékelt koronát.

A kilenchavi, a bázisnál 3 százalékkal kisebb, 9,91 milliárd koronás bevétel fele így is a tengerentúlról származott. Colt CZ 448 ezer lőfegyvert értékesített, ez 12 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.