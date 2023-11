A fenntartható növekedést célzó stratégiánk sikeres teljesítésének köszönhetően a harmadik negyedévben is ellenállónak bizonyult a működésünk a kihívásokkal teli makrogazdasági környezetben. Örömmel számolok be róla, hogy az időszak során a Magyar Telekom Csoport bevétele 13,3 százalékkal, az EBITDA AL pedig 24,8 százalékkal nőtt éves összehasonlításban. Hálózataink fejlesztése iránti erős elkötelezettségünk lehetővé tette, hogy továbbra is kiemelkedő ügyfélélményt biztosítsunk, és hogy a folyamatosan növekvő vezetékes- és mobiladat iránti igényt is ki tudjuk szolgálni