Minden ellene felhozott vádpontban bűnösnek találta egy New York-i esküdtszék a 31 éves Sam Bankman-Fried (SBF) egykori kriptocsászárt, aki eddig bizonyított bűntettei következményeként akár 110 éves börtönbüntetésre is számíthat. A büntetést kiszabása márciusban esedékes, addig azonban akár tovább is nőhet SBF bűnlajstroma: a kritpovilág egykori csillaga ugyanis eskü alatt tett hamis tanúvallomást saját ügyében, ami további éveket adhat már most is évszázadosra rúgó börtönéveihez.

Sam Bankman-Fried, az FTX kriptotőzsde bukott alapítója.

Fotó: AFP

Miért ítélték el Sam Bankman-Friedet?

Az egykori kriptoguru ellen hét vádpontban, köztük hűtlen kezeléssel, csalással és pénzmosással kapcsolatban született elmarasztaló ítélet, az eskü alatti hamis tanúzás ügyének feltárása még várat magára.

Az esküdtszék által igaznak elfogadott vádak szerint SBF mindenfajta felhatalmazás nélkül irányította át az általa alapított kriptotőzsde, az FTX ügyfeleinek pénzét annak kapcsolt befektetési vállalata, az Alameda Research számláira, amely ezeket a javakat sajátjaként kezelte és fektette be, sok esetben kockázati eszközökbe. A vád azt is bizonyítani tudta, hogy politikai kampányok illegális támogatására is jutott ebből a pénzből, ahogy ingatlanvásárlásokra is futotta a befektetők magánvagyonából.

A javak hűtlen kezelésére akkor derült fény, amikor 2022 végén a kriptopiac átfogó mélyrepülésbe kezdett, a tőzsde ügyfelei pedig pénzükhöz akartak jutni – csakhogy nem tudtak, mivel az FTX nem rendelkezett a tőkével, mivelhogy az Alamedához irányította.

Az ellene hozott ítélet ellen SBF jogi csapata természetesen fellebbezett, ezek sikeressége azonban kifejtetetten kétségesnek mondható, a bukott kriptocsászár minden bizonnyal nagyon hosszú, akár 110 év börtönbüntetésre is számíthat.

A kriptocsászár bűntársai megúszhatják a börtönt

Sam Bankman-Fried legközelebbi kollégái, egyben bűntársai, Caroline Ellison, az Alameda vezérigazgatója (egyben SBF exbarátnője), Nishad Singh, az FTX vezető mérnöke, illetve a tőzsde társalapítója, Gary Wang egyaránt bűnösnek vallották magukat az ügyben, ugyanakkor együttműködtek az ügyészséggel, ezért jó eséllyel minimális börtönbüntetéssel megússzák a több tízmilliárd dolláros ügyet, de egyes jogászok szerint az még valószínűbb, hogy a három csendestárs teljes egészében elkerüli a büntetés-végrehajtás intézményeit.

A három kulcsszereplő ugyanis nélkülözhetetlen információkat és bizonyítékokat tudott szolgáltatni a vád számára az ügyben, a törvénytelenségekkel kapcsolatosan pedig egyöntetűen azt állították, minden, amit tettek, SBF utasítására történt, így saját szerepüket minimalizálni tudták, a kriptogurut pedig minden korábbinál kellemetlenebb helyzetbe hozták.

A bukott kriptokirály miatt törhetett meg a bitcoin 2021-es történelmi ralija Sam Bankman-Fried az ügyfelei tokenjeit adhatta el, hogy cégeinek anyagi helyzetét javítsa.

SBF ügye távolról sem az utolsó kriptoper lesz, amelynek hamarosan pont kerül a végére: a New York-i főügyész ugyanis ezzel párhuzamosan a jó ideig szökésben lévő Do Kwon Terrafor Labs-alapítóval szemben is eljárást folytat, ahogy a Celsius Network vezérigazgatója, Alex Mashinsky is a vádlottak padján ül csalás vádjával.

Fordulóponthoz érkezett a kriptopiac, az biztos, de az új irány erősen kérdéses

SBF ügyének lezárása a kriptopiacot gyanakvással követők szemében egyértelmű bizonyítékként szolgál arra, hogy az alternatív devizák piaca a fejétől bűzlik, az optimisták azonban úgy látják, azzal, hogy egy ilyen horderejű ügyet sikerül felderíteni, és a felelősöket rács mögé juttatni, véget ér egy kaotikus, gyerekcipőben járó, csalással és lopással fémjelzett időszak a kriptopiacon, a helyét pedig egy igazán dinamikusan bővülő korszak veheti át, amelyben a fokozott felügyeleti szerepvállalás és jelenlét csupa pozitív hozadékot jelent.

A jórészt az FTX bedőlése okozta mélyrepülésből már talpra állt a kriptopiac

A fokozott felügyeleti jelenlét ugyanis nem csak a bitcoin-ETF-fel kapcsolatos várakozásoknak tesz jót, de sokak szerint a teljes szektornak is: az SEC közbenjárása egy kiszámíthatóbb és biztosabb szegmenst építhet, ezzel a befektetők bizalmának növekedését is segítheti.

Brian Mosoff, az Ether Capital vezérigazgatója a Bloombergnek kiemelte: a szektor megregulázása elősegítheti a lassabban, de legálisan és kiszámíthatóan növekedő cégek térnyerését a piacon, új korszakot nyitva a digitális devizák történetében.