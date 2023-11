Szerző: Péntek Ádám, az Erste elemzője

Mihez kezd egy chipgyártó, ha a fogyasztói szokások megváltoznak, és a meghatározó termékei iránti kereslet elapad? Először is szenved, de jó esetben hamar alkalmazkodik, megpróbálja újrapozícionálni magát, és a fókuszt az iparági trendek figyelembevételével a nagyobb növekedést ígérő területekre helyezi át. Ezzel próbálkozik az utóbbi időben az Intel is, és egyelőre úgy tűnik, jó úton halad.

Fotó: Shutterstock

Az elektronikai cikkek gyártói néhány éve még virágkorukat élték. A koronavírus miatti korlátozások és a home office arra késztette az embereket és a vállalatokat, hogy otthon a négy fal között oldják meg a szórakozást és a munkát is, így a számítógépek, telefonok illetve egyéb elektromos eszközök kereslete megugrott.

A járvány enyhülésével azonban ez a visszájára fordult, a kereslet visszaesett, így számítógépes chipekre sem volt szükség, legalábbis közel nem akkora mértékben, mint korábban. Az Intel bevétele így apadni kezdett, és a helyzetet még az is súlyosbította, hogy a nagy rivális AMD egyre nagyobb szeletet hasított ki a mikroprocesszorok piacából az Intel rovására.

A tavalyi év végétől a chipek piacán új szelek kezdtek fújni. Az OpenAI ChatGPT elnevezésű chatbotjának debütálása elsöprő sikert aratott, aminek hatására a mesterséges intelligencia a vállalatok stratégiájának fontos részévé vált. A mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások fejlesztéséhez a GPU-k (grafikus processzor) alkalmasabbnak bizonyultak az Intel fő termékének számító CPU-knál (központi feldolgozó egység), ezért a keresleti dinamika megváltozott.

Ez járult hozzá a legfejlettebb grafikus processzorokat gyártó cég, az Nvidia robbanásszerű növekedéséhez az elmúlt egy évben.

Természetesen az Intel vezetősége sem tétlenkedett ezalatt, felmérték a lehetőségeiket, és kijelölték az új irányt. Mivel a mesterséges intelligenciához szükséges chipekre hatalmas a kereslet, azt (is) kell fejleszteni. A tavaly novemberben bemutatott Intel Max GPU-sorozat az adatközpontok számára biztosítja a működésükhöz szükséges robusztus számítási kapacitást. Várhatóan december 14-én kerül piacra a vállalat Meteor Lake kódnevű chipje, amely beépített neurális processzorral rendelkezik a gépi tanulási feladatok elvégzéséhez. Jövőre két új PC-kbe szánt GPU is érkezhet, melyek az AMD és az Nvidia hasonló termékeinek jelenthetnek konkurenciát.

Az új termékek mellett persze a vállalat erősségének számító CPU-kat sem hanyagolja el az Intel, a múlt hónapban piacra dobták az új, 14. generációs mesterséges intelligenciával felturbózott processzort, a Raptor Lake-et, mely a piacon legjobbnak számító AMD termékekkel versenyezhet.

Az új termékek fejlesztése mellett a költségek lefaragása volt az Intel legfontosabb stratégiai célja. Az idei évben a megtakarítás a tervek szerint 3 milliárd dollárra rúg, a következő két évben pedig 10-10 milliárdra, így három év alatt 23 milliárd dollárt fogna meg a költségeken a vezetőség.

A harmadik tényező, ami az Intelt segítheti, a számítógépek iránti kereslet élénkülése. Az elmúlt évek lassulása után a PC-k gyártói pozitív változásokról számoltak be az utóbbi hetekben, ami a számítógépes chipek piacát is fellendítheti. A fentiek fényében tehát nem csoda, hogy az Intellel kapcsolatban is egyre bizakodóbb a piac, és ezt az árfolyam emelkedése is jelzi. Idén a februári 25 dollár körüli mélypontról 40 dollár fölé menetelt a vállalat részvénye.