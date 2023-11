Hét százalékkal új történelmi csúcsra, 2090 forintra drágulnak hétfő délelőtt az ANY Biztonsági Nyomda részvényei, a befektetők értékelték a társaság jelentős bővülést hozó, péntek kora este közzétett gyorsjelentését.

A hagyományosan bőkezű osztalékot fizető ANY Biztonsági Nyomda jövőre sem hagyja cserben a befektetőket.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A nyomdatársaság negyedével megugró, 44 milliárd fontos forgalomól és a tavalyit 73 százalékkal felülmúló, 3,5 milliárd forintos nyereségről számolt be az első kilenc hónapra vonatkozóan, a jókora javulásban a júniusban életbe lépett, 130 millió eurós – 49 milliárd forintos – keretösszegű angolai útlevélüzletnek is szerepe volt.

A teljesítmény a céget követő Concorde brókerházat is meggyőzte, amely hétfőn kiadott elemzésében megerősítette az ANY részvényeire vonatkozó, 2490 forintos célárat. Ez azt jelenti, hogy várakozásuk szerint 27 százalékkal drágulhat a a következő 12 hónapban a pénteki záróárhoz képest.

A jelentős felértékelődési lehetőség miatt továbbra is vételre ajánlott a részvény.

Annál is inkább, mivel a célár még nem tartalmazza az osztalékot, márpedig a nyomdatársaság e tekintetben is kifejezetten bőkezű kifizetőnek számít. Bukta Gábor részvényelemző ráadásul a kiemelkedően erős harmadik negyedéves eredményszámok tükrében feljebb srófolta osztalékvárakozását is, az eddigi 214 forint helyett részvényenként 280 forintot oszthat vissza a befektetőknek. Az osztalékvárakozást is figyelembe véve 42 százalékos hozamlehetőséget kínál az ANY.

Az inflációkövető állampapírnál is vonzóbb lehet a részvény

A 280 forintos kifizetés önmagában 14 százalékos osztalékhozamot jelent, ami magasabb, mint az intézményi befektetők által is elérhető (piaci) állampapírok jelenlegi hozama. A társaság valószínűleg a magyar tőzsdei cégek közül is a legnagyobb osztalékhozamot kínálja majd 2024-ben. Az ANY osztaléka később még az inflációkövető állampapírokkal is felveheti a versenyt, ami még vonzóbbá teheti a részvényt a Concorde szerint.

A társaság a harmadik negyedévben húzott igazán bele, árbevételét másfélszeresére, 17,9 milliárd forintra növelve, nyereségét pedig közel duplájára, kétmilliárd forintra felhúzva az erős exporttevékenységnek köszönhetően.

A brókerház szerint az ANY Biztonsági Nyomda továbbra is az egyik legvonzóbb small-cap részvénysztori a régióban, amit a limitált verseny, a cég növekedési lehetőségei és szakértelme, valamint az angolai útlevélszállítási szerződés is alátámaszt. Utóbbi önmagában is évi szinten több milliárd forinttal támogathatja az értékesítést a következő 10 év során. A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választások ugyancsak növelhetik az eredményt a jövő évben.

A társaság részvényeivel idén nagyot kaszálhattak a befektetők, a hétfői ralival együtt idén ugyanis már 40 százalékot drágult a papír, miközben július elején 161 forintos osztalékot is kifizetett a vállalat a tulajdonosoknak.