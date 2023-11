Középmezőny a magyar tőzsdén: az a jó hír, ha nincs hír Több alkalommal is történelmi rekordot döntött a BUX index a nyár végén és az ősz elején, kissé elvonva a figyelmet a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett közepes kapitalizációjú (midcap) részvényekről. Pedig szép csendben a midcap papírokból összeállított BUMIX is historikus csúcsra ért, augusztus 22-én története során először sikerült ötezer pont felett zárnia. A BÉT második számú indexe 5094,6 pontról korrigált, de nem nagyot, továbbra is 3-4 százalékra van a rekordtól.