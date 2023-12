A Volkswagen együttműködne más autógyártókkal a megfizethető elektromos jármű fejlesztésében

A német vállalat még idén jelentette be, hogy hogy a következő években megfizethető árú modellekkel is piacra lépne, ami a szélesebb tömegeknek is elérhetővé tenné az elektromos járműveket.

23 perce | Szerző: Hornyák Szabolcs