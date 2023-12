Már a legpesszimistább részvénypiaci elemzők is optimista álláspontra helyezkednek az amerikai tőzsdék jövő évét tekintve: Mike Wilson, a Morgan Stanley legendás medvéje, illetve Michael Kantrowitz, az idei évre legalacsonyabb S&P 500 célárat kiadó szakértő is újragondolja negatív kilátásait, elsősorban a Fed vártnál enyhébb hangvételű kamatvárakozásai miatt.

Kiváló éve lehet jövőre is az amerikai részvénypiacoknak

Fotó: Northfoto

Az amerikai jegybank feje, Jerome Powell ugyanis a szervezet múlt heti kamatdöntését olyan kommentárokkal látta el, melyek alapján a piacok már gyakorlatilag biztosra veszik, hogy a monetáris szigorítási kampány a végéhez érkezett a világ legnagyobb gazdaságában, ez pedig minden várakozást felülmúló optimizmust csempészett a tőzsdékre.

Mike Wilson szerint a Fed galamb-hangvétele nyomán az amerikai gazdaság megtalálhatja azt az arany középutat, melyen keresztül a puha landolás forgatókönyve valósul meg: az nem kezd ismét gyorsulásba, a piacok azonban tovább tudják folytatni az elmúlt hetekben, főként október vége óta látott menetelésüket.

Úgy tűnik, a Fed az infláció bármi áron való letörése helyett sokkal inkább a gazdasági növekedés támogatására fog koncentrálni, ami ugyan az inflációs célok későbbi elérését, de a részvények szinte biztos felfutását is magában hordozza

– fejtette ki a Wilson.

A Fed egyre inkább kimondott galamb-irányváltását a piacok már október vége óta valószínűnek tartották: ez idő alatt a makro-környezet alakulására érzékenyebb kisrészvények indexe, a Russell 2000 közel 20 százalékot erősödött, lenyomva ezzel még a tágabb piaci S&P 500 index 12,5 százalékos felfutását is.

Jelentős mínuszból pattan combos pluszba a kis részvények Russell 2000 indexe

A Wall Street-i elemzők többsége az idei évnek felemás szájízzel kezdett neki, sokan tartottak közülük a magas infláció okozta recessziótól, vagy éppen a vállalati értékeltségek beszakadásától is. Ezek a kilátások azonban egyre inkább a háttérbe szorulnak: a Bank of America, vagy éppen a Deutsche Bank szakértői szerint könnyedén elérheti jövőre az 5000 pontot is az S&P 500 kurzusa, a Goldman Sachs elemzői pedig az 5100-as szint megütését sem tartják túlzásnak.

Az elemzői konszenzus ennek ellenére még mindig 4800 pontos jövő év végi szintet jelez előre a mutató számára, nagyjából 1 százalékos teret adva az indexnek az erősödésre a jelenlegi szintekhez képest.