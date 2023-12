A családi kézben lévő Auchan hipermarketlánc újabb tranzakcióval próbálja növelni egyelőre 9 százalékos piaci részesedését, s könnyen lehet, hogy két másik kiskereskedelmi lánccal együtt piacvezetővé lép elő Franciaországban. Az első lépés ehhez az a múlt heti bejelentésük volt, miszerint az Intermarchéval összefogva pályáznak a ma még hatodik legnagyobb francia kiskereskedelmi lánc, az időközben a cseh multimilliárdos befektető, Daniel Kretinsky befolyása alá került Casino-hálózat egyes részeinek megvásárlására.

Az Auchan is pályázik a Casino-lánc egyes szupermarketeire.

Fotó: Shutterstock

A Casino egyelőre nem játszik nyílt lapokkal, egy sor, kisebb, helyileg meg nem nevezett, de veszteségforrásként üzemelő hipermarketre és szupermarketre írt ki csomagban versenytárgyalást. Ennek sikere egyébként feltétele annak, hogy a megmentőként érkező Kretinsky további összegeket fordítson a megmaradó Casino-lánc működésének javítására, életképessé tételére.

Kemény ártárgyalások várhatók a beszállítókkal

Korábban az Intermarché és a Casino közös beszerzési megállapodást írt alá, ez is része a Casino költségcsökkentésre alapozó kilábalási programjának. Egy friss hír szerint harmadikként most csatlakozott hozzájuk az Auchan is.

Ami egyben azt jelenti, hogy a triónak közel 30 százalékos részesedése lenne a francia eredetű élelmiszertermékek és nem élelmiszertermékek kiskereskedelmében. (A Leclerc 23,7 százalékos, a Carrefour 20,4 százalékos részesedéssel bír ebben a szegmensben.)

Érdekérvényesítő szerepük a hosszú távú szövetség nyélbe ütésével megtriplázódna, ami a termelők szemszögéből nézve már nem annyira ideális állapot, hiszen az ártárgyalásokon kőkemény fellépésükkel sarokba szoríthatják őket. A Casino dolgozói sem repesnek, masszív leépítésektől tartanak, s emiatt a hét elején tüntettek is Saint-Étienne-ben.

Az Auchan konkurensei nem tétlenkednek

Nem érdemes azonban ilyen előre szaladni, egyelőre a Casino helyzetét és a jövőjét kell tisztán látni. Az Auchan–Intermarché mellett ugyanis mások is jelezték érdeklődésüket az erő feletti felvásárlásaival kezelhetetlenül nagyra nőtt Casino kiskereskedelmi egységeinek átvételére.

Egy, az ügyhöz közel álló forrás kedden a Reutersnek kikotyogta, hogy ebben az ajánlattételi szakaszban a francia kiskereskedelmi piac legtöbb szereplője – köztük a Leclerc, a Carrefour és a Lidl német diszkontlánc is –, élénk érdeklődést mutatott.

Az Intermarché azért van helyzeti előnyben, mert tudja, mit venne, hiszen májusban már megállapodott 61 üzlet átvételéről a Casinóval, s három éven belül egy másik csomagban 72 egység kerülhet át hozzá, ezekre vételi opciót kötöttek ki. A Casino most meghirdetett hiper- és szupermarketei nem részei egyik csomagnak sem.

Nemzeti és termékek egy francia szupermarketben. Az Auchan is a hazaira fogad.

Fotó: Riccardo Milani / AFP

Az ajánlatok kiértékelése jelenleg folyamatban van, még az idén „valamilyen” előrelépést már kommunikálni szeretne a Casino, amely az elmúlt hónapokban két profitfigyelmeztetést is kiadott hipermarketeinek egyre romló gazdálkodási helyzete miatt.

Negyedére olvadhat a Casino értéke

Az idő sürget, ha ütemesen haladnak a dolgok, akkor a jövő év elején Daniel Kretinsky effektív hatalomátvétele is megtörténhet, s a cseh milliárdos pedig ígérete szerint megnyitná a pénzeszsákját is. A folyamat végén a Casino kicsi, de életképes üzletlánc maradhat.

Nicolas Champ, a Barclays iparági elemzőjének becslése szerint a Casino értéke a tavaly mért 33,6 milliárd euróról mintegy 8 milliárd euróra csökkenne a kiskereskedelmi lánc feldarabolásával, míg piaci részesedése Franciaországban a felére, csaknem 3 százalékra csökkenne.