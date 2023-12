Közel 9 százalékkal, 18 euró fölé lőtt ki a Raiffeisen Bank International (RBI) részvénykurzusa szerda reggel Bécsben, miután felfedték az évtized tőkepiaci mestermunkáját, amelynek révén a pénzintézet végre hozzájuthat Oroszországban befagyasztott osztalékához, miközben többséget szerez az osztrák Strabag építőipari vállalatban is.

Hozzájuthat Oroszországban termelt hatalmas nyereségéhez a Raiffeisen. Fotó: Shutterstock

Reflektorfénybe lép a Raiffeisen Bank

Kedden még csupán egy rövidhír látott napvilágot a Strabagban 28 százalékos érdekeltséggel rendelkező Oleg Gyeripaszkáról, aki arról értesítette a menedzsmentet, hogy egy ismeretlen orosz cégnek, az Iliadis JSC-nek kívánja értékesíteni részvénycsomagját.

Nem csoda, hogy derült égből villámcsapásként érte a hír a Strabagot, a társaság többi tulajdonosát, illetve a komplett osztrák közvéleményt is, hiszen az egyik legnevesebb bécsi központú vállalatban egy ismeretlen hátterű orosz cég jelenhetne meg közel 30 százalékos tulajdonosként, arról nem is beszélve, hogy Gyeripaszka az EU szankciós listáján is szerepel.

A folytatásos sztori második részét aztán szerda reggel hozta le a Die Presse. Eszerint a Strabag 28 százalékos részvénypakettje végső soron a Raiffeisenhez kerülne, az Iliadisra csak azért van szükség, hogy a bank ne kerüljön gazdasági kapcsolatba egy szankcióval sújtott orosz oligarchával. A végcélt azonban egy olyan manőversorozattal kívánják elérni, amelyben egyszerre kell figyelemmel lenni az EU szankcióira és a Vlagyimir Putyin által az Oroszországban működő külföldi cégek tevékenységét korlátozó jogi környezetre.

Lőttek az üzletnek, Gyeripaszka kifarol a Raiffeisenből

Gyeripaszka egyébként Rasperia nevű cégén keresztül a Strabag 2007-es tőzsdei bevezetése óta több mint 100 millió euró osztalékot vághatott zsebre, emellett a Strabag három hazai főrészvényese, a Raiffeisenbank Wien-Niederösterreich és az Uniqa – amelyeknek együttesen 29,5 százalékuk van –, valamint a Haselsteiner Alapítvány (28,3 százalék) háttér-megállapodást kötött vele, amely a társtulajdonosoknak elővásárlási jogot biztosít.

A Rasperia emellett jogot szerzett arra is, hogy egy tagot a felügyelőbizottságba is kinevezhessen.

A háború miatt azonban lőttek az üzletnek, így Gyeripaszka most éppen ezt a Rasperia nevű cégét adta el az ismeretlen hátterű Iliadisnak. Az mindenképpen fontos, hogy az Iliadis tulajdonosi körében ne legyenek szankcionált oligarchák, hiszen ezt vizsgálni fogják a hatóságok, és adott esetben elkaszálhatják az egész hadműveletet.

Természetbeni osztalékként kerülnek az RBI-hez a Strabag-részvények

Mivel ettől a jelek szerint nem tartanak, már meg is tették a következő lépést, azaz a Raiffeisen Oroszország megvásárolta az Iliadis tulajdonába került Rasperiától annak 28,5 millió darab Strabag-részvényét – a Gyeripaszka által a szankciók miatt fel nem vett osztalékok jogával együtt – 1,51 milliárd euróért.

A tranzakció során az RBI csoport lelkiismeretesen betartotta és továbbra is betartja az összes szankciós előírást

– közölte a bank.

Az ügylet lezárását követően az orosz Raiffeisenbank a Strabag-részvényeket természetbeni osztalékként átadja a bécsi anyavállalatnak.

„A természetbeni osztalékfizetés orosz hatósági jóváhagyása szintén előfeltétele a Strabag-részvények megvásárlásának” – írja az RBI csoport.

A manőversorozaton keresztül a bank végre felveheti Oroszországban kitermelt hatalmas nyereségét, amely például tavaly a csoport teljes profitjának nagyjából a felét tette ki. Eközben kitessékelik Gyeripaszkát a Strabagból, amelyben innentől kezdve az összehangoltan eljáró Raiffeisen–Uniqa csoport lesz az úr.