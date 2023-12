Beperelte Magyarországot a Pfizer, már lehet tudni, hogy mennyit hoz jövőre a PMÁP – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Nagyot szólt a hír december ötödikén, amikor kiderült a Politico birtokába jutott bírósági dokumentumból, hogy a Pfizer és a BioNTech már idén januárban pert indított a magyar kormánnyal szemben a Covid–19 elleni vakcinák egy részének a vételára miatt. A perirat szerint hárommillió BioNTech-Pfizer-vakcina kifizetését követelik a felperesek mintegy 60 millió euró értékben. Az eljárás előzménye: a kormány 2022 novemberében az ukrajnai konfliktusra hivatkozva közölte a Pfizerrel, hogy az említett összeget nem szándékozik kifizetni a gyógyszergyártónak.

Egy újabb tőzsdei buborék durranhat ki

Érdekes összeállítást közölt a The Wall Street Journal, amely alapján reális a veszélye, hogy csődhullám sújthat több elektromos autógyártót. A lap elemzése szerint legalább 18, az elmúlt években tőzsdére bocsátott EV-gyártó és akkumulátorcégnek fogyhat el a pénze a jövő év végére. Hárman közülük, a Lordstown Motors, a Proterra és a Last Mile Solutions már csődöt is jelentett, az akkumulátorgyártó Romeo Powert, illetve a Voltát pedig a tőzsdére lépéskor becsült értékük töredékéért adták el. Az elemzett cégek piaci kapitalizációja átlagosan 80 százalékot zuhant a tőzsdei antré óta.

Már lehet tudni, mennyit hoz jövőre a Prémium Magyar Állampapír

December 19-én jelent meg a Magyar Nemzeti Bank inflációs prognózisa a jövő évről, s ebben még az idei évre várható átlagos inflációs adatot is „belőtték”: 17,6-17,7 százalékra. Ez az információ a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) tulajdonosainak is lényeges, hiszen a 2024-ben fizetendő éves kamatot az idei éves átlagos alapján állapítja meg a kibocsátó. Ha a friss jegybanki prognózis középértékével számolunk, akkor a 2033/I sorozatszámú PMÁP kamata jövőre 17,9 százalék lehet, amelyből 0,25 százalékpont a kamatprémium.

Ez a sorozat egyébként minden idők legnagyobb volumenben eladott lakossági állampapírja, amelyből fél év alatt közel 780 milliárd forintnyit adott el a Magyar Állam. Ez a kötvény többek közt azért marad híres, mert az értékesítésre meghirdetett keret gyakran hetek alatt elfogyott, emiatt több alkalommal is meg kellett növelni azt.

Egy másik cikkünkben azt mutattuk be, hogy amióta a kibocsátó új PMÁP-sorozattal jelent meg, erősen visszaesett az érdeklődés a sokáig lakossági kedvenc értékpapírra. Ennek jele, hogy már az egymást követő második héten sem végzett az első helyen a PMÁP, legalábbis az eladási statisztikák alapján. Az Államadósság Kezelő Központ értékesítési adatai szerint a múlt héten csupán 9,7 milliárd forintnyit vásároltak belőle a magánbefektetők, így csak a harmadik legkeresettebb lakossági államkötvény volt.

Lepipálták a hagyományos magyar államkötvények a PMÁP-ot

Szintén egy decemberi cikkben tekintettük át, hogy a lakossági értékpapírok mellett igencsak jól teljesítettek a korlátozás nélkül bárki által elérhető magyar államkötvények. Aki például az év elején vett 10-éves hazai állampapírt, mostanra 33 százalékkal többet ér a befektetése, itt vettük végig, hogy miért.

Vavrek Zsolt néhány hete adott interjút a VG-nek.

De jövőre nehezebb lesz jó befektetést választani. Hozzászoktak ugyanis a két számjegyű hozamokhoz a befektetők, akik a kötvény és a részvénypiacon is sokat kereshettek 2023-ban, az állampapírok átárazódása, a hozamok csökkenése azonban sokaknak okozhat fejtörést jövőre – mondta a Világgazdaságnak Vavrek Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. Prémium Befektetési Szolgáltatások és Private Banking Igazgatója.

Extrém nyerők: amerikai részvények, bitcoin

Akinek pedig a 33 százalékos árfolyamplusz sem volt elég, bőven talált magának nagyobbat, de ehhez már tényleg ki kellett merészkedni a részvénypiacokra. Itt mutattuk be, hogyan jutott történelmi rekord közelébe a vezető amerikai tőzsdeindex.

Hatalmas csapást mérhet a bitcoin-ETF engedélyezése a legnagyobb kriptotőzsdékre, a kibontakozó versenyt pedig távolról sem biztos, hogy a szektor valamennyi szereplője túléli majd – vélték neves kriptopiaci elemzők, akik szerint az ETF-ek történelmi piacra kerülése olyan árversenyt eredményezhet a szegmensben, amelyre a befektetők előzetesen biztosan nem számítottak.