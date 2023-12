Beperelte Magyarországot a Pfizer

Amíg a Pfizer hazánkat és Lengyelországot is sok millió adag vakcina elmaradt vételárára perelte, eljárások keresztüzébe került Ursula von der Leyen is, aki ellen belga politikai aktivisták kezdeményeztek büntető eljárást, miközben az Európai Ügyészség is mozgolódik már az uniós vakcinabeszerzések ügyében. A New York Times pedig azért perli a bizottságot, mert megtagadták von der Leyen elhíresült sms-einek a nyilvánosságra hozását.

32 perce | Szerző: Murányi Ernő