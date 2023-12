A globális összképpel szemben a hazai tőkepiac az év utolsó előtti hónapjában is stabil maradt, a BUX-index 3,3 százalékkal, 57 878 pontra nőtt annak ellenére, hogy a geopolitikai helyzet – beleértve az energiaválságot és az orosz-ukrán háborút is – novemberben is rányomta bélyegét a befektetési hangulatra – derül ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) pénteken publikált közleményéből.

Az idei november a becsengetések hónapja is volt a BÉT-en. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A pesti börze elsőszámú tőzsdemutatója egyébként 58 011 pontos havi csúcsértékét november 15-én érte el, amely már csak 9 ponttal maradt el a szeptemberben elért, minden idők rekord záróértékét jelentő 58 020 ponttól.

Kedvezők voltak ugyanakkor azok a hírek, hogy az amerikai jegybank 2024 első felében várhatóan csökkenti a kamatokat, de az uniós hangulatindex, valamint a tagállamok inflációs adatközlései is pozitívan hatottak a piacra.

A legnépszerűbb részvények az OTP Bank, a Mol és a Richter Gedeon voltak, rendre 92 milliárd, 31 milliárd és 29 milliárd forintos forgalommal,

míg a brókercégek mezőnyében az Erste, a Wood & Company és a Concorde jártak az élen.

A kisebb kapitalizációjú cégek (mid-capek) közül 63,6 százalékos részvényárfolyam-növekedésével az Appeninn tűnt ki, míg az Xtend-platformon a ViVeTech kurzusa 51,9 százalékkal lőtt ki.

Az azonnali részvénypiac forgalma összességében ebben a hónapban csupán 181 milliárd forintot tett ki, amely egy kereskedési napra vetítve 8,6 milliárd forintot jelent.

November az ünnepélyes becsengetések hónapja is volt. A Shopper Park Plus bevezette részvényeit a BÉT Prémium Kategóriájába, ezáltal eredményesen lezajlott a Budapesti Értéktőzsde történetének első euró alapú részvénykibocsátása. Ebben a hónapban startolt el a kereskedés a Biggeorge REIT részvényeivel is a standard szekcióban és a Prémium Kategóriában szereplő MBH Jelzálogbank is csengetéssel ünnepelte meg 20 évvel ezelőtti tőzsdei bevezetésének évfordulóját.