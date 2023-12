Másfélszeresére, 60 990 dollárra nőtt a Tesla futurisztikus elektromos pickupjának az ára azóta, hogy alapító-vezérigazgató a 2019-ben a nagyközönség előtt lerántotta róla a leplet és a cég vezető formatervezője, Franz von Holzhausen a szélvédőjének törhetetlenségét demonstrálandó egy vasgolyóval megpróbálta bezúzni az oldalablakát.

Elon Musk Tesla-vezér a Cybertruck 2019-es bemutatóján – a betört oldalablakokkal. Fotó: AFP

Pechére ez sikerült neki, s az azóta eltelt időszak is hasonló fiaskók sorozatát hozta. Bő kétéves csúszás után elérkezett a nagy nap, csütörtökön a Tesla austini, a Cybertruck összeszerelését végző gigafactoryják városában látványos show keretében és Elon Musk felvezetésével bemutatták a pickup három változatát, melynek csúcsmodelljére 99 990 dolláros árcédulát ragasztottak.

Fanyalognak a szakértők

Ezt, a Cyberbeast névre keresztelt „fenevadat” jövő évtől kezdik csak gyártani. A kiválasztott tizenkét szerencsés megrendelő rögtön haza is vihette a síkokkal, élekkel határolt járművét, amely

szakértők szerint annak külleme miatt aligha korbácsolja fel a vásárlási lázat az amerikai farmereknél.

Elon Musk szerint azonban ez nem így lesz. Az acélszörny ugyanis sokkal több, mint egy egyszerű haszonjármű, ráadásul sportkocsikra jellemző erővel és dinamizmussal rendelkezik.

Utóbbit egy videóval is illusztrálta, melyen a Cybertruck épp egy Porsche 911-es csúcsmodellt hagy állva egy rövid távú gyorsulási versenyen.

A Tesla nagyon leszűkítette a potenciális vásárlók körét azzal, amilyenre formálta a Cybertruckot, és amilyen vastagon fogott a ceruzája az árazásnál. Az egyedit és feltűnőt kereső kliensek körében viszont sikerre számíthat

– véli Jessica Caldwell, az Edmunds autóipari kutatócég szakértője. Ennek ellenére eddig egymillióan tették le a jelképes száz dolláros előleget a járműre, igaz ők még a 40 ezer dolláros változatra fizettek be.

Kezdhet gyűjtögetni az amerikai farmer

Az alapanyagok drágulása indokol ugyan áremelést, de nem biztos hogy 50 százalékosat. Mindenesetre Musk emelte a tétet, és innentől már 250 dollár letételével állhatnak be az érdeklődők a hosszasan kígyózó sorba.

A Cybertruck egy túltelített piacra lép be a Cybertuckkal, ahol a kategória királya a Ford F150 Lightning mellett olyan fajsúlyos szereplők is vannak, mint a Rivian Automotive R1T modellje, a General Motors elektromos Hummere, a Chevrolet Silveradója vagy a Dodge RAM. A Rivian „fapados” változata 73 ezer, a bivalyerős Hummer pedig 96 ezer dollárról indul.

A Cybertruck Elon Musk szerint a sportautókkal is felveszi a versenyt.

Fotó: Shutterstock

A Cybertrucktól a Tesla egyelőre nem vár brutális bevételt, a készpénztermelésben jelentősebb szerepe egy másfél év múlva lehet a járműnek, amely négy év óta az első igazi újdonság az inkább a ráncfelvarrásokkal operáló Tesla repertoárjában. A sorozatgyártás 2025-ben érhet a csúcsára az austini gyárban, akkor évi 250 ezer Cybertuck gördülhet le a gyártósorokról.

Meddig mennek el?

A járművel kapcsolatban még egy problémára hívta fel a a figyelmet Sam Abuelsamid, a Guidehouse Insights vezető elemzője. A hatótávról van szó, amit a Tesla rendszeresen túlbecsült, így legalább 10-20 százalékos ráhagyással kell számolniuk a sofőröknek, ha a egy töltéssel a felvillantott 300 mérföldes távolságra lévő célállomásukra valóban el is akarnak érni. Ezzel szemben a Silverado a beígért 450 mérföldet is könnyedén viszi és még marad is valamennyi a „tankban”.

A mostani show-n is fellépett Franz von Holzhausen, aki ezúttal egy amerikai futball labdával támadta meg a Cybertruck ablakát, de a tojásforma játékszer úgy pattant le róla, ahogyan kell.

A piacot a Cybertruck show-n elhangzottak nem csigázták fel, a Tesla részvénye ezt követően közel 2 százalékkal gyengült – írja a Reuters.