A Roche 3,1 milliárd dollárért (több mint 1090 milliárd forint) felvásárolja az elhízás elleni szereket fejlesztő Carmotot. Az üzlet lezárása a tervek szerint 2024 első negyedévében várható. A svájci gyógyszergyártó profitált ugyan a koronavírus-járványból, azonban a pandémia bevezetése után visszaesett a bevétele és a profitja, részvényei pedig a 2021 decemberi csúcshoz képest több mint 50 százalékkal gyengültek.

Új területeket célzott meg a svájci gyógyszergyártó.

A vállalatra ezért nyomást gyakoroltak a befektetők, hogy diverzifikálja a kínálatát. A cég ennek megfelelőlen nagybevásárlást tart, októberben a gyulladásos bélbetegségek terápiáját fejlesztő Televant került a birtokába 7,1 milliárd dollárért. Az igazi aranytojást tojó tyúk azonban a Carmot lehet, ami egy injekciót és két szájon át szedhető tablettát fejleszt az elhízás ellen – írja a Bloomberg.

A cég azt állítja, hogy a készítményeikkel érhető el a legnagyobb mértékű súlyvesztés, mindez pedig kombinálható egy másik kísérleti Roche-gyógyszerrel, amelynek adagolásával a kúra alatt megőrizhető az izomtömeg is, vagyis csak a zsírt égetik el. Az injekció a klinikai tesztek második szakaszába lép, ami azt jelenti, hogy még néhány év választja el attól, hogy eljusson a fogyasztókhoz.

A Roche pedig a biztosra fogad: amióta a diabéteszgyógyszer két nagy gyártójánál (Eli Lilly és Novo Nordisk) érzékelhetővé vált, hogy egyes cukorbetegség elleni gyógyszereik az elhízás ellen is jól hatnak, és szedésük súlycsökkenéshez vezet, azóta szárnyalnak e két vállalatl részvényei. A Novo Nordisk Wegovy néven dobta piacra az injekción át kapható elhízás elleni szerét,

amit 15 százalékos átlagos fogyással reklámoznak.

Igaz, ehhez szükséges az aktívabb életmód és a diéta is. A Novo Nordisk dolgozik a tablettás megoldáson is és az Egyesült Államok után több európai országban is hozzáférhető az injekciós készítmény. A cég árfolyama csak idén több mint 45 százalékkal nőtt, Európa egyik legértékesebb vállaltaa lett és még Dánia gazdaságára is jó hatással volt.

Az elhízás elleni készítmények piaca az évtized végére elérheti az évi százmilliárd dollárt. Így aztán érthető, hogy a Roche is szeretne kihasítani egy szeletet a még formálódó piacból, ahová időközben a Pfizer is belépett az Eli Lilly és a Novo Nordisk mellé.

A Roche egyébként egy másik ígéretes szerről is beszámolt: a cég azt állítja, hogy egy kísérleti gyógyszer segítségével egy bizonyos mellrákmutációval rendelkező nők tovább élnek anélkül, hogy betegségük előrehaladna. A részvényesek pozitívan reagáltak a hírekre, a vállalat kurzusa több mint másfél százalékkal nőtt a zürichi tőzsdén.