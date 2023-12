Egy bivalyerős ralit követően messze megdöntötte idei árfolyamcsúcsát a a hétvégén: a legnagyobb kriptodeviza kurzusa 44 618 dollárig futott fel péntek késő éjszaka, a rekord megdöntését követően azonban a hétfőn már a korrekcióról szólt, a értéke pedig hirtelen 7,5 százalékot szakadt, mielőtt 42 ezer dollár környékén stabilizálódni tudott.

Fotó: Shutterstock

A bitcoin mélyrepülése magával rántotta a tágabb kriptopiacot is, az ether és a ripple is jelentős veszteségeket szenvedett el, a 100 legnagyobb token indexe pár órán belül 4 százalékot vesztett értékéből.

A legnagyobb kriptodeviza esésével 312 millió dollárnyi, árfolyamemelkedésre feltett pozíció került kényszerből zárásra, a határidős kereskedők szeptember közepe óta nem vesztettek ekkorát, főleg nem ilyen rövid idő alatt.

Miért esik a bitcoin?

A bitcoin drámai botlása mögött a kriptopiacon megszokott, fokozott volatilitás mellett az év végének közeledtével a profitrealizálás is erős indítékként bukkanhat fel: a token ugyanis 154 százalékot erősödött az idén, így a befektetők számára logikus lehet ekkora nyereséget már kivenni a kriptopiacról. Az alternatív devizák királya azonban továbbra is kifejezetten kecsegtető a befektetők számára: a kriptopiac ugyanis egyre biztosabb benne, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) előbb-utóbb biztosan jóváhagyja a bitcoin ETF-et, befektetők széles tömege számára téve elérhetővé ezzel a tokent.

Az első, közvetlenül spot bitcoinba fektető, tőzsdén kereskedett befektetési alap elindításáért több mint egy tucat befektetési vállalat van versenyben, az előzetes információk alapján pedig egyelőre csak az a biztos, hogy a befektetőknek mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk, hogy bitcoin ETF-ekbe fektethessenek.

A bitcoin ugyan az év utolsó hónapját kifejezetten jó kilátásokkal kezdte meg, majd futott éves rekordra is, az amerikai jegybank szerdán esedékes kamatdöntése még alapvetően befolyásolhatja majd a kriptopiaci hangulatot, illetve a jövő évi kilátásokat is. A Fedtől ugyanis a piacok – a jegybankárok egyre hangosabb ellenkezése ellenére is – azt várják, hogy minden korábbi várakozásnál előbb, már május elsején megindíthatja a kamatvágási dömpingjét, kivágva ezzel a dollár támaszát, csökkentve az amerikai államkötvények hozamát, és vonzóbbá téve a legtöbb kockázati eszközt, köztük a bitcoint is. A határidős jegyzések árazása alapján a piacok jelenleg 49,9 százalékos valószínűséget látnak a májusi vágásra, a jegyzések alakulása pedig arra mutatnak, hogy a jövő évet a 425-450 bázispontos sávban zárja majd az alapkamat,

A kriptopiaci befektetők azonban a részvénypiacra is figyelnek majd az év utolsó heteiben: a tőzsdei Mikulás-rali ugyanis egyelőre hatalmas lendülettel száguld, a Nasdaq index 0,69 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,21 százalékkal erősödött december eleje óta, kvázi párhuzamosan az alternatív devizákkal – megtörve ezzel a korábban fennálló vélekedést, miszerint az egyi szegmens erősödése a másik gyengülését hozza magával.